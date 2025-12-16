酒駕悲劇! 女清潔員遭撞"夾在車中間"亡 駕駛酒測值0.95

南部中心／鄭博暉、林俊明、張可倫 台南報導

台南一名23歲女清潔員，16日早上跟著垃圾車出勤，停在路旁收垃圾，沒想到一部酒駕轎車突然高速追撞垃圾車，站在車尾的她被夾在兩部車中間當場身亡，肇事駕駛也卡在車內，警消人員將他救出時，他渾身酒氣，而且胡言亂語，酒測值高達0.95。

車禍撞擊力道猛烈，肇事的白車撞爛，卡在垃圾車車尾，中間的女清潔員被夾住喪命。（圖／民視新聞）

垃圾車停在路旁，女清潔員下來收垃圾，原本站在車身旁，沒多久，剛走到車尾，下一秒，一部白色轎車衝上來，高速撞上垃圾車，女清潔員被猛力夾住，倒地不起。撞擊力道猛烈，現場物品噴濺，白色轎車安全氣囊爆開，車頭撞爛，還卡在垃圾車車尾，23歲女清潔員當場身亡。目擊民眾說：「很大聲，很像氣爆，砰一聲。」「我倒完垃圾進去，剛要坐下來的時候就撞到了，上一秒跟下一秒要怎樣都不知道。」上一秒還在收垃圾，下一秒慘遭撞擊身亡，警方到場，48歲肇事駕駛腿部骨折，一度卡在車內，大批警消到場，破壞車體，將他抬出來送醫，卻發現他渾身酒氣，根本不知道撞到人。

悲劇！女清潔員遭撞「夾在車中間」亡 駕駛酒測值0.95不知撞到人

垃圾車駕駛是女清潔員的男友，聽到撞擊聲跑到車尾查看，簡直嚇壞。（圖／翻攝畫面）

目擊民眾：「很多人在那邊想要衝上去打他的，有警察擋著，他說他沒開車啊，酒駕啦都喝醉了啊。」遭撞女清潔員男友悲痛的說：「駕駛他看起來很像睡著了，我請救護人員先救我女朋友，他們說已經完全沒有救了。」垃圾車駕駛，也是女清潔員的男友，目睹驚悚瞬間，整個人嚇傻。16號上午8點多，台南安平區慶平路，男子酒駕撞死年輕清潔員，酒測值竟高達0.95。遭撞女清潔員男友：「我們都有放三角錐，她要看裡面有沒有回收，就被後車直接撞上了。」台南警第四分局交通分隊小隊長林雄男：「鄭男腳部骨折送醫治療，經施予酒測值超過法定標準。」肇事駕駛疑似徹夜飲酒，喝到不省人事還開車上路，有夠誇張，害的無辜的女清潔員在工作中喪命，後續出院也難逃刑責。

