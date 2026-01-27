酒駕拉K撞死晨運婦 奧迪妹二審仍判8年半 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

發生在112年間台南市安平區駕駛奧迪的魏姓酒店妹拉K又酒駕，撞死出門晨運的無辜婦人，台南地院國民法官法庭判魏女徒刑8年6月，魏女不服科刑上訴二審；台南高分院今（27）日將魏女上訴駁回。可上訴。

這起酒駕死亡事故發生在112年8月23日上午7時23分許，在友人住處飲用百威啤酒1瓶半、華麗巨峰葡萄冰結調酒1瓶、施用第三級毒品愷他命、服用含有FM2成分的安眠藥物後的魏女，仍駕駛其奧迪車上路。

當魏女於7時25分許，沿台南市安平區健康三街南往北方向行駛，駛至該路段與府平路作左轉彎時，因飲酒、施用毒品、服用藥物後注意力、判斷力、反應能力及操控能力均降低，又未注意車前狀況，追撞沿台南市安平區府平路由西往東方向步行的孫姓被害人，經緊急送往郭綜合醫院急救後，仍因傷重於同日22時53分許傷重不治。

南院國民法庭審理時，發現魏女雖然坦承犯行，但事發後態度消極，儘管期間有收入，卻將錢挪作他用，並未依約支付死者喪葬費，也未擬定具體的賠償計畫，與家屬至今未能達成調解。且魏女酒測值高達0.57毫克，且毒測數值甚高，這種「無差別」的危險駕駛行為，讓每個人都可能成為受害者，嚴重破壞社會安全感，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判刑8年6月。

魏女上訴主張，原審關於被告之量刑，僅敘及被告選擇酒駕的違法行為而非其他替代措施、犯罪所生的損害非常嚴重、態度消極未跟家屬達成調解，故判處被告有期徒刑8年6月。並未以量刑三階段理論綜合審酌刑法第57條所列各項，就被告犯罪情節作為被告責任刑之上限，再以被告家庭、經濟狀況、前科素行、犯後態度、被告社會復歸可能性、及再犯防止可能性等因子，下修責任刑，而於理由欄內具體說明，且未比較案情相近之判決而為量刑，容有違背公平合理原則、罪責（刑）相當原則、比例原則，而有量刑過重之情。

台南高分院合議庭審理認為，原判決所量處之刑度並無過苛而違反比例原則之情況，且被吿犯罪後並未彌補被害人家屬之損失，本無從據為對其有利之考量，被吿上訴後仍稱無能力賠償被害人家屬，則原判決就此犯後態度列為不利之量刑因素，於上訴後亦無何情事變更之情況，自無從據以作為撤銷原判決量刑之理由。

又考量本件被吿行為時僅22歲年紀，卻因飲酒、施用毒品後駕車，導致被害人生命因此喪失，就矯正被吿惡性而言，本無從為過度從輕之量處，而社會之所以高度嫌惡酒後駕車肇事之犯罪行為，其原因正是此等犯罪行為使「每個人」都可能莫名成為受害者，此種無差別的生命、身體、健康剝奪行為，對社會大眾造成之驚懼感與憤怒感甚深，刑罰防衛社會之功能應適當彰顯，是本件縱使考量被吿社會復歸或更生之可能等因素，原判決所宣告之刑仍無違法或不當之可言。駁回魏女上訴。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

