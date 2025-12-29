酒駕拒檢狂逃8分鐘！三重男被開19張罰單 罰金高達29萬

三重男子酒駕被攔檢卻加速逃逸，一路違規被警方開了19張罰單。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區昨（28）日晚間發生一起酒駕拒檢逃逸事件。41歲黃姓男子酒後駕車上路，因行車不穩遭巡邏員警注意並要求攔檢，未料黃男假意配合後突然加速逃逸，警方隨即展開追逐圍捕，最終在死巷內將人逮捕歸案。警方酒測發現其酒精濃度嚴重超標，除涉犯公共危險罪外，沿途多項交通違規共被開出19張罰單，累計罰鍰恐超過29萬元。

警方指出，黃男於28日晚間約9時，駕車行經三重區大同南路與環河南路口時，因行車搖晃、路線不穩，行徑可疑，引起巡邏員警注意。警方上前示意攔檢時，黃男先短暫停車，隨即猛踩油門逃逸。

廣告 廣告

警方立即通報支援展開追逐，雙方在市區道路追逐約8分鐘。期間黃男多次蛇行、闖紅燈及違規變換車道，行為相當危險，直到駛入三重區中正北路一處死巷，見無路可逃才停車就範。

黃男下車後遭警方壓制控制，確認人車均無違禁物品後進行酒測，測得酒精濃度達0.50毫克，明顯超過法定標準，警方當場依現行犯將其逮捕，後續將依公共危險罪移送偵辦。

警方進一步清查黃男沿途違規情形，共計開出19張罰單，包含拒檢逃逸1件、闖紅燈5件、紅燈右轉3件、跨越雙黃線2件、變換車道未打方向燈2件、轉彎未打方向燈1件、未依規定停讓標誌1件、以不當方式迫使他車讓道1件，以及酒駕1件，總罰鍰金額恐超過新台幣29萬元。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「把嬰兒當球踢」！台南麻豆爆集體虐童案 2保母涉虐6童遭羈押

打工卻送命！19歲少年遭200公斤水晶洞奪命 家屬含淚控訴

澎湖鐵皮屋「1鍋油酥」釀400平方公尺大火 整棟燒成骨架