酒駕拒檢逃逸 新店警逮一嫌起出大量毒品（新店警分局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

新店警分局安康派出所副所長率三名警員於昨（20）日22時48分許執行取締酒駕勤務時，在盤查攔檢車輛過程中發現犯嫌蘇男（53歲）神色異常且發現不明白色粉末一包，遂要求蘇男立即下車，惟蘇男拒不配合並加油門企圖逃逸而衝撞執行員警，現場員警遭汽車拖行故先行對空鳴一槍制止，見蘇男仍執意駕車離去故再行朝自小客開二槍，自小客朝三峽方向逃逸。

新店警分局指出，本案造成安康所副所長及陳員頭部、手部擦挫傷，經送往新店耕莘醫院治療，暫無大礙。新店警分局成立專案小組，追查涉案車輛，並於23時37分許，於新北市三峽區尋獲涉案自小客車，惟未見蘇男在場。

新店分局偵查隊長 許雅慧（新店警分局提供）

新店警分局表示，經專案小組漏夜追蹤，於今（21）日凌晨4時31分許，由副分局長曾柏仲帶隊於五股區查獲接應共犯許男（44歲），經查許男駕駛自小客接載蘇男前往桃園地區後，蘇男於桃園地區自行租賃車輛後自行駕車離去。並於許男之隨身攜帶包包內有大量毒品，海洛因5包(總毛重79.7公克)、安非他命5包(總毛重945.3公克)、依托咪酯2包(總毛重102.8公克)、依托咪酯煙彈1顆(毛重5.7公克)、大麻1包(毛重1.2公克)、電子磅秤及手機等，店警分局將持續溯源追查毒品來源並已鎖定蘇男行蹤刻正追查到案。