酒駕撞倒多 車後重返現場 松山警當場逮捕肇事者
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市松山分局松山派出所日前接獲報案，稱松山區三民路一帶發生多輛停放車輛遭撞之A3交通事故。警方獲報後立即趕赴現場，並在最短時間內查獲涉案騎士，全案依公共危險罪移送偵辦。
警方抵達後發現多輛機車與腳踏車倒地散落，現場有明顯碰撞跡象。員警隨即調閱周邊監視器，迅速掌握涉案車輛與騎士特徵。後續調查過程中，肇事騎士竟自行騎乘該車返抵現場，員警立即上前攔查，確認其外貌特徵與影像一致，且身上散發濃厚酒味。
經依程序實施酒精濃度檢測後，其酒測值達1.25mg/l已逾法定標準，涉有公共危險、肇事逃逸犯行。警方當場將該騎士依現行犯逮捕，並帶返所偵辦。
松山分局呼籲，酒後駕車嚴重威脅交通安全，警方對酒駕行為堅持「零容忍」立場，將持續強化巡查與執法，保障市民用路安全。提醒民眾切勿心存僥倖，務必遵守交通法規，共同營造安全的用路環境。
