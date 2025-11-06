酒駕撞分隔島！車彈起翻覆再滑移 女一度受困

轎車撞上分隔島，彈起後翻覆，駕駛測值超標。（圖／東森新聞）





台南一名58歲女駕駛清晨開車發生意外，轎車撞上分隔島，彈起後翻覆，女子一度受困車內，消防人員到場趕緊將他救出，但警方對女子實施酒測，發現酒測值超標，將他依公共危險罪移送。

女子開車要直行，車子是直直開沒錯，但是沒在車道上，往前撞上分隔島，車子彈起後翻覆再滑移，女子一度受困車內，消防人員到場，先敲車子確認女子意識，再拿出長背板，將人拉出送到醫院。

清晨五點多，台南新光三越小北門店前，陳姓女子駕車，車輛偏移撞擊分隔島後翻覆，女子多處擦挫傷，員警酒測酒測值超標，女子送醫還沒出院，怎麼會喝酒還開車，警方懷疑女子是飲酒到天清晨，開車返家時精神不繼才釀禍，確切原因還得等女子做筆錄。

