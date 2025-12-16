酒駕撞垃圾車！ 23歲女作業員「當場身亡」 家屬心碎淚崩

台南安平區一起酒駕車禍造成23歲女性垃圾車作業員不幸身亡。（圖／TVBS）

台南安平區16號早上8點多發生一起死亡車禍，一名隨車女作業員正在收運垃圾，沒想到，一名酒駕男高速撞上垃圾車，女作業遭夾中間當場身亡，駕駛垃圾車的男友衝下車瞬間淚崩，據了解，肇事駕駛酒測值高達0.95，害得死者一家人從此天人永隔。

台南安平區一起酒駕車禍造成23歲女性垃圾車作業員不幸身亡。（圖／TVBS）

事發當時，垃圾車依規定停在路邊並放置三角錐，23歲陳姓女作業員正在車尾執行日常工作。突然一輛白色轎車高速衝撞而來，女作業員完全來不及反應，瞬間被夾擊在兩車之間，當場喪命。目擊民眾表示，聽到一聲巨響後看見車禍現場，而肇事駕駛竟然辯稱自己沒有開車。肇事車輛引擎蓋嚴重變形，車頭全毀，顯示撞擊力道之大。

死者的男友正是垃圾車的駕駛，他悲痛地表示，當時他們已按規定在停車處放置三角錐，正在查看是否有回收物品，卻突然被後方高速行駛的車輛撞上。他從後照鏡看到時已經來不及做任何反應。事故發生後，他立即衝下車查看，看到女友的遺體後忍不住淚崩。

肇事車輛引擎蓋嚴重變形，車頭全毀，顯示撞擊力道之大。（圖／TVBS）

死者家屬趕到現場後，面對女兒的遺體泣不成聲，互相依偎尋求安慰，場面令人心碎。環保公司主管劉先生表示，陳姓女作業員在公司工作約三個月，與同事互動良好。公司在接獲司機通報後立即趕到現場協助處理，對這起意外感到非常難過。

這名年僅23歲的女性才剛步入社會，跟隨男友從事垃圾車作業員工作僅三個月，就因為一名酒駕者的自私行為而失去寶貴生命。肇事的48歲鄭姓男子不顧自身已酒醉不清，仍執意開車上路，最終造成無法彌補的悲劇，讓死者家人從此與至親天人永隔，留下無盡的悲痛與遺憾。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

