酒駕撞死人涉性侵 男藏美遣返

男子蔡正為涉酒駕撞死二人及性侵少女，在案發後潛逃美國，刑事局經八年追緝，日前與美四執法單位合作，終將其緝捕到案，並在二十九日遣返回台歸案。 （記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

男子蔡正為在民國一０六年因與未成年少女性交，遭法院判刑六月，隔年又在新北市酒駕撞死兩人、十一人受傷，事後畏罪舉家潛逃美國，遭新北地院與士林地檢署發布通緝。今年二月，美國當局加強掃蕩非法移民，蔡男遭美方逮捕，二十九日蔡嫌已由美方執法行動遣返局（ERO）幹員押解抵台，三十日移送桃園地檢署歸案。

蔡正為在一０六年三月六日於新北市新莊區酒後駕車，失控衝撞民眾，導致二人死亡、十一人輕重傷，引發社會震驚。蔡嫌是酒駕的累犯，先前於民國九十九年、一０四年、一０五年均曾因酒駕遭查獲。案發前一年的一０五年五月，他才因酒駕被吊扣駕照一年。

除了酒駕致死案，蔡正為另涉性侵未成年少女案。他於一０五年四月間，透過應召站指名要求安排十四歲以上、未滿十六歲的少女「恩恩」進行性交易，並以新台幣四千元的代價與其發生性關係。案經法院審理，蔡正為因此案遭判處六個月有期徒刑。

蔡正為於一０六年底潛逃至美國藏匿，想躲避司法追訴，也完全沒有賠償被害人，遭台灣士林地方檢察署與台灣新北地方法院發布通緝。