酒駕撞死人竟先找女網友「車震」 行車紀錄器全都錄！國民參審重判9年

嘉義一名男子酒駕撞死人，竟先跑去找女網友車震，法院日前判決出爐。（示意圖，資料照）

嘉義一名34歲楊姓男子去年5月深夜酒後駕車，行經民生南路、垂楊路口時撞上一名陳姓婦人，陳婦傷重不治，而楊男肇事後竟加速逃逸，後續更被發現是去接約好的女網友，直接在路邊發生性行為！嘉義地院法官法庭審理，5日宣判楊男依酒駕致死罪判刑8年、肇事逃逸最2年，應執行9年徒刑。

綜合媒體報導，楊男去年5月7日深夜近12點，酒後駕車行經嘉義市民生南路、垂楊路口時，撞到一名剛下車的陳姓婦人。陳婦遭撞飛多處骨折、撕裂傷，送醫回天乏術。

廣告 廣告

楊男在撞到人後沒有停下查看，而是加速逃逸離開現場，警方在事發2小時候在他位於嘉義縣的住處逮到人，經酒測超標。

據行車紀錄器的畫面顯示，楊男撞到人後曾出口辱罵，逃離現場後繼續開到一家超商載約好的女網友，還曾折返經過現場，隨後2人直接在路邊車震，整個過程的影像和聲音都被錄下。

當晚和在車上發生性行為的女網友也被傳喚出庭作證，她透露當時有看到車頭凹陷，一問才知剛才發生車禍，也知道楊男有喝酒，當時楊男說他醉茫了，要她自己搭計程車回家。

楊男一度否認犯行，遭檢方求處重刑，不過在法院審理過程中坦承犯行。楊男過去已有酒駕前科，仍未改正，考量他和被害人家屬以216萬（不含強制險200萬元）達成和解，經國民法官參審，分別依酒駕致死罪、肇事逃逸罪各判8年、2年徒刑，應執刑9年，可上訴。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

中國持續抵制！延長退改赴日機票到明年3月 日本網友叫好：提前的耶誕禮物

男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化