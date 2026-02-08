酒駕撞死人肇逃 男子遭嘉檢聲押獲准 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

嘉義縣中埔鄉7日清晨發生死亡車禍，25歲黃姓男子酒駕猛烈衝撞一輛機車，造成78歲吳姓騎士傷重不治，另有68歲何姓機車男騎士受傷後肇事逃逸，警方約6個多小時後逮捕黃男，酒測值0.27，移送嘉義地檢署檢察官複訊後，認黃男涉犯酒後駕駛動力交通工具致人於死、肇事致人於死而逃逸等罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

警方調查，25歲吳男駕駛一輛白色自小客車沿中埔鄉中山路五段由東往西行駛，行經事故地點追撞前方同向行駛的機車，造成78歲吳姓騎士連人帶車倒地，吳男頭部及四肢重傷，68歲何姓男子騎機車沿東往西方向行駛至事故地點，不慎擦撞到吳男機車，失控人車跌倒。

嘉義縣消防局於7日清晨4時49分獲報後，立即派遣分隊趕往現場搶救，現場有1名男性傷者肢體外傷、意識清楚，以及1名年長的男性傷者已無呼吸心跳，給予相關處置後，送往嘉基醫院救治後宣告不治，肇事的自小客車逃逸。

警方鎖定肇事逃逸駕駛身分，上午7時許，在肇事駕駛嘉義市住家附近，發現肇事車輛，比對確認無誤，上午11時30分許在黃男住處查獲黃男到案，經酒測後酒測值達0.27，依公共危險、肇事逃逸等罪嫌移送嘉檢。

檢察官偵訊後，認黃嫌涉犯刑法之酒後駕駛動力交通工具致人於死、肇事致人於死而逃逸等罪嫌，犯罪嫌疑重大，被告除應負擔最輕本刑3年以上有期徒刑之刑事責任外，勢將承擔鉅額民事賠償責任，且其肇事後逃逸，足認無法排除被告將來為逃避刑事、民事責任而逃亡之可能，為確保後續偵查、審判及執行程序之進行，確有羈押之原因及必要，訊後於7日晚上7 時許，向嘉義地方法院聲請羈押。並經法院於同日晚上10時許，裁定獲准。

嘉檢指出，「酒駕零容忍」為檢方一貫立場，本案被告酒駕追撞肇事並致無辜機車騎士1人死亡、1人受傷，檢察官將持續秉持嚴正執法態度，貫徹究責之司法正義，嚴懲任何不法份子，並同步與財團法人犯罪被害人保護協會嘉義分會啟動關懷機制，提供被害人家屬心理支持及必要之協助與陪伴，體現「溫暖而富有人性關懷的柔性司法」，共同維護社會公共安全與人民生命財產。

