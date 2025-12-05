酒駕撞死單親媽竟肇逃！女吃麻油雞隔天上路釀悲劇

日前一名新北市三重許姓女子前一天中午與親友聚餐，期間飲用高粱酒並食用含酒精的麻油雞料理。隔天清晨，許女自認酒意已退，在駕照吊扣期間仍駕車外出。

當天上午，許女駕車行經八里市區時，因酒精尚未完全代謝，注意力及反應力顯著下降，加上未注意雨天視線不佳與路面濕滑狀況，導致車輛操作不穩向右偏移。車輛隨即撞擊同方向步行、家住三芝的文姓單親媽媽，造成文女頭部及胸部嚴重創傷。

許女撞人後並未停車查看傷者狀況，也沒有協助報案或送醫，反而直接加速駕車離去，過程中還一度逆向違規行駛。文姓單親媽媽最終因傷勢過重不治身亡。

廣告 廣告

警方接獲報案後立即展開調查，在事故現場發現汽車燈殼碎片。由於附近沒有監視器直接拍攝到事故經過，警方擴大調閱周邊路段監視器畫面及行車記錄器。調查人員在畫面中發現一輛轎車行經事故地點時，車身明顯搖晃並跨越分向線，行跡相當可疑。

警方循線追查，最終在三重某社區找到該輛轎車，發現車輛右前燈破損，隨即鎖定許姓女子為肇事嫌疑人。在事故發生約八小時後，警方將許女逮捕到案。

許女向警方坦承確實有撞到人，但當時認為對方傷勢「不嚴重」才選擇離開現場。她表示前一天中午與親友聚餐時有小酌，自認酒意已退才開車返家。警方對許女進行酒測，測得酒精濃度值為每公升零點零七毫克。

士林地檢署調查後指出，許女因前一晚飲用高粱酒與食用含酒精的麻油雞料理，隔日清晨酒精尚未完全代謝，導致注意力、反應力及身體協調性明顯下降。檢方認定許女在此狀態下仍於吊扣期間駕車上路，且未注意雨天行車安全，造成文女死亡結果，兩者具有直接因果關係。

據了解，文姓女子為獨力扶養女兒的單親媽媽，案發當天才剛與孩子度過春節假期，將女兒送回八里的教養院，在返家途中遭遇此一死劫。家屬表示，倘若肇事者在第一時間停車協助送醫，或許仍有搶救機會，對於許女肇事逃逸的行為感到哀痛難平。

士林地檢署偵結後，依刑法第一八五條之三不能安全駕駛致人於死罪，以及第一八五條之四肇事逃逸致人死亡罪嫌，對許女提起公訴。檢方複訊後，許女以六萬元交保。全案將由國民法官參與審理。

更多品觀點報導

悚！國一豐原段4車連環追撞！1駕駛滿臉血困車內 共1死8傷

西濱快速道路奪命追撞！22歲男高速撞工程車慘死

