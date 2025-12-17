酒駕撞死女清潔員! 肇事駕駛遭起底疑"小草老闆"

南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導

台南23歲女清潔員，昨天出勤遭酒駕轎車高速追撞死亡，肇事駕駛鄭男案發後還胡言亂語、呼呼大睡，不只被起底有傷害前科，經營的香酥鴨店，被網友灌爆改成"殺人酒駕美食"，還傳出疑似要賣房脫產；也有網友說他的店曾經推出民眾黨證優惠，疑似是小草，民眾黨台南市黨部緊急發聲明強調，肇事者屬於外部特約商家，與黨務運作無關。





肇事駕駛鄭男案發後還胡言亂語、呼呼大睡，不只被起底有傷害前科，還疑似想賣房脫產。（圖／民視新聞）

鄭姓男子，一跛一跛的，上了警車被移送地檢署偵辦，台南地方法院裁定羈押。他酒駕上路害無辜23歲女孩殞命，入監服刑還不夠，還要面對鉅額賠償金，就有網友發現，鄭男在網路上悄悄賣房。就有網友發現，與鄭男同名同姓的賣家，出售台南安定區六塊寮的一處透天，售價1180，疑似賣房脫產。而他的香酥鴨店，也遭到民眾起底，有網友挖出，鄭男是民眾黨支持者"小草"，店家曾推出民眾黨黨證優惠，引起討論。台灣民眾黨台南市黨部主委顏耀星：「有一些是不是不適合的，這些特約商店，這些是兩三年前就已經簽完約了，我們會做一個處理。」民眾黨前台南市黨部主委蔡宛秦：「那現在發生事情，你就急著要跟人家翻臉不認帳，我覺得在社會觀感上，其實會讓人家覺得蠻無情的。」









陳姓死者的妹妹，也在網路悲痛表示，難以相信這是真的，人生才剛剛開始，卻一夕間就沒了姊姊。（圖／民視新聞）





而鄭男的店，在案發後已經被網友更改網路店名，變成"殺人兇手酒駕美食"，可見他酒駕撞人後還裝傻、在醫院呼呼大睡的態度，令人髮指。民眾：「應該要判死刑，一個無辜的生命真的很可憐。」民眾：「看了很多人忿忿不平，我還看到有人要上去打他這樣子。」酒駕害人，引起公憤，陳姓死者的妹妹，也在網路悲痛表示，難以相信這是真的，人生才剛剛開始，卻一夕間就沒了姊姊，發文令人鼻酸。陳姓女子的男友，曾透露陳女因家境不好，才來進入清潔公司，工作上非常認真，白天擔任清潔員下午還到飲料店打工，卻在上班喪命，也讓同事很不捨。清潔公司主管劉先生：「公司這邊就是所有的保險，我們都有保險這邊就先啟動，環保局這邊也有提供一些資源。」民進黨台南市議員 林依婷：「替罹難的清潔隊員，爭取從優的濟助金。」熱心人士都想辦法幫陳女家人度過難關，警方也防範有人潑漆砸店，就希望肇事的鄭姓男子負責面對。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

