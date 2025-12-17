酒駕撞死女清潔員 鄭傳吉離場畫面曝！店員詢問找代駕遭無視

酒駕開車撞死女清潔員的駕駛鄭傳吉。（圖／東森新聞）





昨（16）日上午酒駕開車撞死女清潔員的駕駛鄭傳吉，引起群眾激憤，現在他最新的酒吧離場畫面也曝光。他事發前一晚喝酒喝到天亮，和朋友勾肩搭背離場，酒吧業者問他要不要幫忙叫代駕和計程車也被他無視。更可惡的是他明明開進口車，還是知名店家的老闆，撞死人之後卻在法庭上哭窮。如今過往的違約爭議和違法事蹟，也通通被挖了出來。

大清早，幾名男子從酒吧走出來，其中一名灰衣男搖搖晃晃，他就是酒駕撞死清潔員的駕駛鄭傳吉，從事發前一晚續攤喝到天亮，朋友勾間搭背咬耳朵，似乎就在問他「醉成這樣還開車沒問題嗎」，但鄭傳吉仍然酒駕上路，不到5分鐘就在慶平路上撞死清潔員。

廣告 廣告

記者vs. 安平某酒吧業者：「3位，在服務的時候經過看到，就其實滿醉的這樣，是有問他說『需要幫你們叫車還是代駕嗎』，然後他們是當下是沒有理我，就是一樣在講他們的話。」

酒吧詢問被無視，鄭傳吉撞死人後上午送醫，睡到下午才醒來，當晚開羈押庭，他當庭坦承酒駕。但明明是人氣脆皮鴨店的老闆，還開進口車卻在法庭上哭窮，法官認為他撞到人，當下還狡辯沒開車，加上他稱經濟狀況欠佳，有畏罪逃亡可能，裁定羈押。

案發地周邊居民：「在現場看很多人憤憤不平，都看的有的人要去上去打他這樣子，然後警察就把他攔住，就不太想要他們這樣子。那你有錢喝酒，就應該有錢去請計程車回家。」

網友挖出鄭傳吉在南科附近有一間透天要出售，喊話被害人和法官不要讓他脫產，而他開的脆皮鴨店「扒趴鴨」已經兩天沒營業，GOOGLE店名則被網友改成「殺人兇手酒駕美食」，而「扒趴鴨」也是爭議店家。

鄭傳吉2018年加盟某間滷味，他學走技術沒多久就自立門戶，更以出車禍為理終止加盟，加盟主一狀告上法院，鄭傳吉判賠30萬元，結果他還在台南地院毆打陳姓加盟主，再吃一條傷害罪。

煙燻滷味店員：「說事情過很久了，不想再說就是了，對。」

另外「扒趴鴨」也被網友起底是民眾黨特約商店，鄭傳吉還是民眾黨員。對此，民眾黨回應堅持酒駕零容忍，將開中平會討論懲處，酒駕奪走人命過往紀錄，和社交網路都被放大檢視。

東森新聞關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

鹽酥鴨老闆酒駕撞死人 友人攔不住！爛醉開車畫面曝光

女駕駛開車撞護欄墜6層樓橋底 左手脫臼自行脫困

「撞」出案外案！開車講電話自撞 警搜出喪屍菸彈

