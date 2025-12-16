酒駕撞死女清潔隊員後昏睡 台南知名鹽酥鴨老闆遭聲押

即時中心／林韋慈報導

台南市安平區今（16）日清晨發生重大酒駕死亡車禍。經營知名鹽酥鴨店的48歲老闆鄭傳吉，酒後駕駛賓士轎車行經慶平路時，直撞站在垃圾車尾端的23歲陳姓女清潔員，造成陳女夾在兩車之間，下半身粉碎性骨折，送醫不治。鄭男酒測值高達0.95毫克，並且肇事後一度昏睡不省人事，直到下午才接受偵訊，台南檢方認為鄭男涉犯酒駕致死罪，且有逃亡之虞，已向台南法院聲請羈押。





台南地檢署指出，鄭男酒後高速行駛，撞擊垃圾車及隨車人員，導致被害人死亡。檢察官當日下午會同法醫前往台南市立殯儀館相驗，確認死者因車禍造成下半身粉碎性骨折，併發多重性外傷致死，相關相驗結果將與現場蒐證資料一併比對，作為後續偵辦依據。

事故發生後，鄭男一度辯稱自己並未駕車，且有找代駕，引發現場民眾不滿。經訊問後，檢察官認定其涉犯《刑法》第185條之3第2項酒後駕車致人於死罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

財團法人犯罪被害人保護協會台南分會已同步啟動關懷機制，主動聯繫被害人家屬，提供必要協助。台南地檢署也再次呼籲，酒後駕車不僅危害自身安全，更可能剝奪他人生命及家庭幸福，民眾切勿心存僥倖，飲酒後務必改搭大眾運輸或使用代駕服務，檢方一律依法嚴辦酒駕犯罪，絕不寬貸。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

