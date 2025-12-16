酒駕撞死女清潔隊員 聲押

鄭男酒後駕駛賓士車追撞垃圾車，隨車清運的陳姓女子遭攔腰撞上當場身亡。（讀者提供）

記者王勗、翁順利∕台南報導

台南市安平區十六日上午傳酒駕撞死清潔員悲劇。酒駕的鄭姓男子駕駛賓士追撞垃圾車，正在檢查車斗的二十三歲陳姓女清潔隊員夾在兩車中間當場死亡，駕駛座男友下車目睹崩潰。檢方訊後認鄭男嫌疑重大且有逃亡之餘，向台南地院聲請羈押。

經查，鄭姓駕駛為安平某鹽酥鴨店業者，經送醫治療後狀況尚可，立即被警方帶回查辦，同日訊後依公共危險罪嫌移送南檢偵辦。清潔隊員不幸殉職，市長黃偉哲表達哀痛，嚴厲譴責酒駕，要求警方強化取締，一律採取「零容忍」立場。南市警十七日起於台南展開連三天擴大執法，嚴加取締酒駕，展示杜絕酒駕惡行決心。

鄭姓男子十六日訊後於傍晚移送台南地檢署，因骨盆、膝蓋受傷步履蹣跚。（讀者提供）

二十三歲的陳女剛入行兩月餘，工作態度認真，事發當時正在車斗檢查有無回收物被誤丟，不料剛轉身一輛賓士車高速追撞而來，強大的撞擊力讓陳女臟器外露、當場死亡，鮮血甚至飛濺到賓士車引擎蓋上。擔任垃圾車駕駛的男友匆忙下車查看，見到驚悚畫面當場崩潰，不斷拍打賓士車示意後退，焦急跺腳四處求助，但已無法挽救心愛之人。

肇事賓士車前方凹陷、車體變形，鄭姓駕駛一度卡在駕駛座，救護人員拉出時，腳上血流如注，但飄散的酒氣立即讓人警覺案情不單純。鄭男經送醫後發現骨盆骨裂，腳部原以為是開放性骨折，經查為開放傷口，經縫合狀況尚可。

四十多歲的鄭姓男子於安平經營鹽酥鴨，事發前店家還公告「老闆出去浪」，酒駕害命也讓店家公告更加諷刺。(記者王勗翻攝)

南市警四分局確認鄭男狀況後，立即將之帶回查辦，酒測值達零點九五毫克，同日訊後已依公共危險、過失致死罪嫌移送台南地檢署偵辦。南檢表示，檢察官率同法醫前往市立殯儀館相驗，認定陳女死亡原因為遭車輛撞擊致下半身粉碎性骨折，致多重性外傷死亡。

據了解，鄭姓駕駛為安平地區某知名鹽酥鴨業者，過去還曾為美食節目所介紹，旗下並開設多間分店，經濟實力雄厚。店面還公告著「十七、十八日休息兩天，老闆想出去浪」，不想惹出大禍，許多市民也揚言抵制。警方現場檢出鄭男酒測值已是近泥醉狀態人，疑似喝到天亮，酒駕害死二十多歲的青春人命，也讓各界惋惜。