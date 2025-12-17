酒駕撞死女23歲清潔員！香酥鴨老闆惡行遭起底 「偷滷味技術」法院打人

48歲香酥鴨店鄭姓老闆酒駕撞死陳姓女清潔隊員。（圖 ／翻攝自業者臉書、記者爆料網）

台南知名香酥鴨店48歲鄭姓老闆昨天（16日）和友人狂歡後酒駕上路，返家途中高速撞上正在作業的民間垃圾車，造成23歲陳姓女清潔隊員傷重不治。案發後，鄭男的黑歷史也遭到起底，他過去曾因偷走煙燻滷味技術違反加盟合約，遭判賠30萬元，甚至在台南地院門口怒搧加盟主耳光，被判處拘役55天。

據了解，事故發生於16日上午8時許，地點位於台南市安平區慶平路。鄭男當時酒後高速行駛，直接撞上正在路邊作業的垃圾車。警方獲報後到場酒測，赫見鄭男酒精濃度高達每公升0.95毫克，超標近3倍。調查發現，鄭男前晚趁著公休日與友人聚餐飲酒，之後又前往酒吧續攤，直到天亮才駕車返家。

廣告 廣告

事發後，鄭男因腳部骨折受困車內，被救出時身上散發濃烈酒味，言語混亂，甚至否認自己駕車，並謊稱曾叫代駕。檢方複訊後向法院聲請羈押，並於當晚獲准。案件曝光後，鄭男遭起底為知名香酥鴨店負責人，店家Google評論遭大量負評灌入，評分一度跌至1.4顆星，店名甚至被惡意更改，臉書粉專也緊急關閉。

此外，鄭男過往爭議也再度被翻出。根據判決書，鄭男妻子2018年間與陳姓業者簽訂加盟合約，2人到對方店內學習煙燻滷味技術，並經營加盟店，卻於合約期間違約另起爐灶，遭法院認定違反競業禁止條款，判賠30萬元。雙方結下樑子，2023年在台南地院門口爆發肢體衝突，鄭男因當眾掌摑加盟主，被依傷害罪判處拘役55天。

《CTWANT》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

神秘返台1／周子瑜低調返台工作照曝光 母女一同現身行程保密到家

甜蜜合夥人2／與陳昭榮緋聞傳不停 葉全真斷開15年合作關係

夏于喬宣布懷孕！ 曬「最佳準媽咪」獎盃：在年末得到最大獎