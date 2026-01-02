酒駕撞死清潔員！今相驗 駕駛母向家屬致歉

家屬前往殯儀館會同檢方相驗。（圖／翻攝畫面）





淡水元旦清晨5點多發生死亡車禍，1輛機車遭轎車猛撞變成廢鐵，騎士送醫不治宣告身亡，只留下安全帽跟鞋子，騎士是清潔隊員，上班途中遇死劫，死者哥哥跟妹妹今（2日）悲慟相驗，就等肇事駕駛一句道歉。

元旦清晨酒駕，當時車上不只駕駛，還有駕駛的弟弟跟弟弟同學，他們三個人做筆錄口徑一致，都說知道撞到東西了，第一時間卻離開現場。

更離譜的是，事發時間是清晨5點多，肇事駕駛把弟弟跟朋友送回淡水住家之後，立刻搭多元計程車，7點多抵達桃園國際機場，但他根本沒帶護照，當下又接到警方來電，要求他回到淡水投案。

駕駛撞死人肇逃，車頭嚴重損毀，他卻辯稱沒感覺撞到人。（圖／翻攝畫面）

肇事駕駛弟弟對記者「有要道歉嗎」追問不發一語。警方調查，肇事駕駛跨完年跟朋友到漁人碼頭喝酒，開著媽媽的車酒駕，因為駕駛弟弟跟朋友是關鍵證人，也被通知到殯儀館相驗，當下死者家屬斥責肇事駕駛媽媽，追問為什麼兒子喝酒還開車，而肇事駕駛母親回將會負責到底，雙方都哭了。

畢竟看看肇事車輛，擋風玻璃碎裂、保險桿掉下來，肇事駕駛這一方，卻說只知道撞到東西，明顯是脫罪之詞，北市清潔員遭撞死，死者家屬要靠司法討回公道。





