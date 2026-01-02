酒駕撞死清潔員！嫌犯母淚歉 被害家屬悲痛：要負責任

新北市 / 綜合報導

新北市淡水區1日清晨發生死亡車禍，肇事的嚴姓駕駛和弟弟、朋友去跨年，喝了酒依舊開車上路，途中撞死一名清潔員，他不但肇事逃逸甚至搭車前往機場，似乎是想要出國，但因為沒帶到護照作罷，最後他在媽媽策動下投案，訊後遭收押。2日下午雙方家屬抵達殯儀館相驗，嫌犯媽媽和弟弟向被害家屬致歉，被害者家屬則要求肇事者負起責任。

死者家屬相驗，面色凝重難掩悲痛心情，男子抵達殯儀館相驗，因為他摯親的弟弟，元旦上班遭酒駕撞上不幸身亡，肇事駕駛的母親，同樣現身相驗現場，借兒子開車卻發生意外，另外當時就坐在肇事車上的，弟弟和友人也一同抵達殯儀館，全身包緊緊不敢抬起頭來。

車禍發生在新北市淡水區，紅毛城前方路口，任職清潔員的毛姓死者，元旦清晨上班途中，停紅燈被撞飛機車全毀，但駕駛卻肇事逃逸，還一度想逃到境外，而肇事車輛，被發現時在一處地下停車場，車頭幾乎全毀可見撞擊力道之大。

據了解肇事的嚴姓男子，酒駕上路撞了清潔員後肇逃，先載弟弟和友人回家，立刻收行李搭車到機場，疑似忘記帶護照又折返，卻沒回家而是躲在朋友住處，在媽媽策動下，才到分局投案，嚴姓駕駛到案後，酒測值0.24，事發當天他載著弟弟和朋友去跨年，但酒後還開車上路，害死一條人命，他供稱當時感覺有撞到東西，一時緊張才會逃跑到案後遭到收押。

記者VS.嫌犯家屬說：「有沒有要跟家屬道歉，要跟家屬道歉嗎，為什麼要借車子給兒子呢。」相驗現場雙方都痛哭流淚，嫌犯家屬也首度向被害家屬道歉，但再多歉意人命已經挽不回，只希望肇事者負起責任面對刑責。

