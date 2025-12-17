酒駕撞死清潔員！香酥鴨老闆黑歷史曝光 曾被判刑

台南香酥鴨名店老闆鄭傳吉。（圖／翻攝自店家臉書）





台南香酥鴨名店老闆鄭傳吉昨（16日）酒駕撞死23歲清潔員，遭檢方聲押，過往黑歷史也被挖出，過去他曾因偷學秘方判賠30萬元，還在法院前公然打人被判拘役55日。

根據判決書，鄭傳吉的妻子曾於2018年間與陳姓業者簽訂加盟契約，學習煙燻滷味製作技術，並在安平經營加盟店，中途以「照顧出車禍的先生」為由終止契約，沒想到鄭傳吉同年就開了一間滷味店。

由於鄭傳吉與妻子被認定違反契約中「期滿後一定期間不得從事相關行業」的約定，另行經營同類型店家，對原加盟主造成營業損失。法院審理後，酌定陳男受有損害，判鄭妻須賠償30萬元。

廣告 廣告

鄭傳吉對判決不服提起上訴，甚至聲請再審，均遭法院駁回。法院認為，相關事證足以證明違約事實，原審認定並無不當，賠償金額亦屬合理範圍。

鄭傳吉夫妻與陳男槓上法院，沒想到鄭傳吉還因此對陳男大打出手，判決指出，前年11月1日下午，鄭傳吉在台南地方法院門口毆打陳男左臉，造成臉頰挫傷，陳男當場報警處理。

鄭傳吉否認動手，辯稱遭對方長期騷擾，但法院勘驗監視器畫面及醫院診斷證明後，認定其確實朝對方揮舞手臂並造成傷害，依傷害罪判處拘役55日。

東森新聞關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

續攤喝整晚、撞死清潔員 酒駕男庭上哭窮、仍遭押

脆皮鴨老闆撞死清潔員！網友揭「疑賣房脫產」掀怒火

23歲清潔員清寒身世曝！一天兩份工 遭撞死恐難領補償金

