酒駕撞死清潔員「鹽酥鴨老闆是黨員」 民眾黨中評會擬開除黨籍

23歲陳姓女垃圾車隨車人員16日上午在台南市安平區慶平路收取垃圾時，被48歲的鄭姓男子涉嫌酒駕自後高速衝撞，當場閃避不及死亡。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

在台南經營多家鹽酥鴨連鎖店的48歲鄭姓男子，16日於台南市安平區撞死23歲的陳姓女垃圾車隨車人員，且鄭男酒測值高達每公升0.95毫克遭收押，並被網友起底為民眾黨支持者，店家提供民眾黨「黨證優惠」。據了解，鄭男不只是「小草」，更是民眾黨黨員，而民眾黨將於19日中評會進行懲處，根據民眾黨規定，近乎確定開除黨籍。

23歲陳姓女垃圾車隨車人員16日在台南市安平區收取垃圾時，被48歲鄭姓男子駕駛賓士車自後高速衝撞，閃避不及死亡。鄭男因骨折受困駕駛座被救出時，還醉言醉語辯稱沒酒駕，但警方發現他酒測值高達每公升0.95毫克。台南地檢署16日晚偵訊後，認鄭男犯罪嫌疑重大、有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

鄭男酒駕行為引發社會公憤，網友起底該店提供民眾黨「黨證優惠」，進而發現鄭男是民眾黨支持者。民眾黨台南市黨部表示，民眾黨一向堅持酒駕零容忍，也一直用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動，對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，本黨深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心。

民眾黨台南市黨部指出，此次安平車禍肇事者，屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與本黨黨務運作、組織或人員管理無關。對於事故的發生，我們深表遺憾與不捨，更不忍年輕生命的殞落被有心人士拿來作為攻擊政敵的政治操作，請社會各界給予家屬更多體諒與空間，讓逝者安息。

但據了解，鄭男不僅是民眾黨支持者，更是民眾黨的黨員，但並無黨公職身份。民眾黨中評會主委李偉華僅表示，中評會原本在19日就有會議，倘若鄭男是黨員，就會排入議程。

不過據悉，中評會19日議程已確定排入鄭男懲處案，且該會議中也將討論新竹市長高虹安二審貪污無罪一事。根據民眾黨《紀律評議裁決準則》第31條規定，黨員酒駕行為經舉發確認，即予除名處分，意即鄭男近乎確定將被開除黨籍。

