酒駕撞死清潔員 48歲香酥鴨老闆被救出一句話激怒眾人！險遭圍毆

台南安平今早發生賓士車酒駕撞死清潔員的不幸事故，肇事男子喝了一整夜，被救出時竟還聲稱自己沒有開車。（翻攝自台南式臉書）

台南安平一名23歲清潔員陳姓女子今（16日）晨在收運垃圾時，突遭一名48歲鄭姓男子駕駛賓士轎車從後方高速追撞，陳女當場慘死，鄭男被救出後酒測值高達0.97毫克，他一度語無倫次還辯稱自己沒有開車，讓現場民眾和家屬氣得差點上前圍毆他。

23歲女清潔員遭追撞身亡 男友目睹慘狀崩潰

綜合媒體報導，陳女是台南市環保局外包廠商的清潔員，由駕駛垃圾車的男友介紹入行，才剛到職不到3個月，今晨在安平區慶平路隨垃圾車執行垃圾收運時，突然被一輛賓士轎車從後方追撞。陳女當場死亡，男友從駕駛座下車察看，目睹慘狀當場情緒崩潰。

還在茫？酒駕肇事辯稱沒開車 眾人氣到想開扁

《TVBS》報導，駕駛賓士車的48歲鄭男當時腳也骨折被卡在車內，消防人員使用破壞器材將他救出。有目擊民眾指出，鄭男當時仍處於酒醉狀態，竟然還說自己沒有開車，更謊稱有找代駕，讓現場民眾和家屬都相當氣憤，紛紛圍上去差點就要打人了，警方及時阻攔避免衝突擴大。

肇事男被起底是香酥鴨老闆！ 網友怒灌1星：酒駕零容忍

肇事鄭男的身分也被起底，原來他是安平一家香酥鴨「扒趴鴨」的老闆，還曾上過美食節目。原來他在案發前一晚和朋友聚餐，隨後到酒吧續攤，一路喝到早上，開車要回家時發生這起車禍意外，酒測超標高達0.97毫克。

肇事鄭男被起底是一家香酥鴨店老闆。（翻攝畫面）

鄭男經營的香酥鴨店被憤怒的網友灌爆，臉書等頁面緊急關閉，Google商家資訊一度歇業，後又被改成「台南安平酒駕推薦｜酒駕駕酒酒鴨酒駕美食-安平總店」，大批網友湧入怒灌1星負評：「身為老闆竟然酒駕撞死了，你有沒有良心啊」「酒駕0容忍」「酒駕就不要開車，一個年輕生命就這樣斷送在你手中！太惡劣」。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

