酒駕撞死清潔隊員肇逃！ 淡水男潛逃卻忘帶護照遭收押

新北市淡水昨天（1日）元旦清晨傳出死亡車禍，嚴姓男子酒駕載著胞弟、胞弟友人，在中正路、真理街口高速追撞停等紅燈的北市環保局毛姓清潔隊員，導致毛男送醫不治；而嚴男肇事後不僅並未停車查看，反倒是回家收拾行李，搭乘UBER直奔桃園機場，不排除是要出境潛逃，但因忘了帶護照，又接到上班地點老闆娘來電策動下，最終返回分局投案，詢後被移送士林地檢署複訊後，檢方認定他有逃亡事實，向法院聲請羈押獲准。

回顧案情，24歲嚴姓男子為淡水靠近漁人碼頭處某海鮮餐廳員工，昨天（1日）元旦清晨5時許，喝得酩酊大醉仍執意駕駛母親的車，載著胞弟與胞弟朋友返家，途經中正路、真理街口時，卻高速追撞停等紅燈的57歲台北市環保局毛姓清潔隊員，導致毛男當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。

而嚴嫌駕車返家，將車輛停在新民街住處的地下停車場後，隨即返家收拾行李，搭乘UBER直奔桃園機場，疑似想要出境潛逃，但因未帶護照而未能購得機票，後續又接到海鮮餐廳老闆娘來電策動他投案，最終才搭乘朋友的車返回淡水分局投案。

嚴嫌到案後辯稱，當下沒有感覺撞到人，後續經抽血檢測後，酒測值0.29mg/L，詢後被依公共危險、過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送士林地檢署偵辦；至於當時在車內的嚴嫌胞弟、胞弟友人也將被依法開罰。

而士林地檢署檢察官複訊後，認定嚴男涉犯過失致死等罪，有逃亡之虞，向士林地院聲請羈押獲准。

