酒駕撞死清潔隊員逃逸 淡水24歲男欲潛逃「忘帶護照」自行投案

警方在淡水新民街一處社區地下停車場發現肇事車輛，並通知登記車主到案說明。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 酒駕釀禍！新北市淡水區昨(1)日元旦清晨驚傳酒駕肇事逃逸死亡事故。一名男子酒駕追撞當時正欲前往加班的清潔人員，事後男子肇事逃逸，一度欲出國潛逃出境，在家人勸說自行向警方投案。

據了解，24歲嚴姓男子案發前一晚與19歲弟弟及同齡陳姓友人在熱炒店內飲酒慶祝跨年，清晨酒後駕車返家途中，在中正路、真理街口追撞正在停等紅燈的機車騎士，造成57歲毛姓男子傷重不治。

警方指出，事故發生時，毛姓男子正騎車前往台北市中山區清潔隊加班，卻在路口遭後方白色轎車高速撞擊，倒臥路面，經送往淡水馬偕醫院搶救，仍於清晨6時45分宣告不治。肇事車輛當下加速逃逸，引發警方全面追查。經調閱沿線監視器，警方在淡水新民街一處社區地下停車場發現肇事車輛，並通知登記車主、44歲杜姓女子到案說明。杜女表示，車輛於去年12月31日已被其子嚴男開走外出跨年。

初步調查，嚴男肇事後，駕車返家收拾現金與行李，隨即搭乘計程車前往桃園機場，疑似企圖出境躲避追緝，卻因忘記攜帶護照未能成行，最終於當天下午2時許在母親與弟弟勸說下投案。警方表示，嚴男到案後，酒測值達0.29毫克。警詢後，依公共危險、過失致死及肇事逃逸等罪嫌，將嚴男移送偵辦。

此外，嚴男弟弟及陳姓友人明知駕駛酒後仍同車搭乘，警方已依《道路交通管理處罰條例》第35條第8項規定製單舉發，兩人各可處新台幣6,000元至1萬5,000元罰鍰。







