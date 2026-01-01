酒駕撞死清潔隊員逃逸 男到案

毛姓清潔員1日清晨在新北淡水騎機車上班途中，停等紅燈時遭轎車從後方追撞不治，駕駛肇逃。警方在某社區停車場發現疑肇事車輛，車頭嚴重毀損。 （翻攝畫面／中央社）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市二十四歲嚴姓男子疑似跨年玩樂後，一日清晨在淡水開車撞死一名元旦騎機車加班途中的五十多歲清潔隊員。嚴男肇事後逃逸，警方透過親友策動他主動到案，經抽血檢測酒精濃度超標。

這起車禍發生於清晨五時三十七分左右，員警獲報趕抵中正路往台北方向真理街口時，任職於台北市清潔隊的毛姓男子昏迷倒臥路面，現場只有一輛機車倒在旁邊已經嚴重損毀，救護車緊急將傷者送往淡水馬偕醫院急救仍宣告不治。

員警調閱監視器發現是肇事逃逸車禍，當時天還沒亮且下雨，毛男騎機車在路口停等紅燈，未料遭後方白色轎車猛然追撞，肇事轎車並未停車查看，隨即加速逃離現場，行徑惡劣。

警方調閱監視器鎖定車牌，在新民街某社區停車場發現疑似肇事車輛，車頭嚴重毀損。女車主供稱，汽車是被兒子開走，兒子與朋友相約跨年，兒子停好車後沒有回家。肇事的二十四歲嚴姓男子最後母親與朋友勸說下到分局投案，警方將嚴男帶往醫院進行抽血酒測，換算呼氣酒精濃度為０點二九mg/l。

據了解，車禍當時肇事車上共有三男，是一對嚴姓兄弟和弟弟的陳姓同學，昨天下午同為十九歲的嚴姓弟弟和陳姓男子先向淡水警分局報到。稍後嚴男也主動到案，坦承是他開車追撞機車。