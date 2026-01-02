酒駕撞死清潔隊員 惡駕駛同車弟現身相驗現場全身包緊緊怕曝光

記者莊淇鈞／台北報導

嚴男的胞弟全身包緊緊現身殯儀館，怕被媒體認出。（圖／翻攝畫面）

新北市24歲嚴姓男子在跨年夜飲酒作樂後，在元旦清晨5時37分開車行經淡淡水區紅毛城前撞死騎機車加班途中的北市57歲清潔隊員毛姓男子，嚴男肇事後準備出國躲避查緝，但到機場因沒帶護照，才未潛逃出境，嚴男經醫院抽血檢測，酒測值為0.29毫克，毒品唾液快篩則是陰性，被法院裁准羈押。而稍早前毛男遺體在殯儀館報驗，當時同車的嚴男胞弟及陳姓友人到場，怕被媒體發現，全身包緊緊迅速進入殯儀館內，而毛男的胞兄則身穿白色外套現身，感覺心情相當低落。

廣告 廣告

清潔隊隊員毛男的家屬。（圖／翻攝畫面）

據了解，毛男為台北市清潔隊員，騎車上班途中遭撞身亡，警方調閱監視器畫面追查，並於新民街某社區尋獲肇事車輛，車頭引擎蓋及保險桿均已毀損，警方通知杜姓女車主到案說明；杜女供稱，車子不是她開的，應該是嚴姓兒子開的。

而嚴男酒駕肇事時，車上還有胞弟跟陳姓友人，肇事後嚴男將休旅車停回自家社區停車場，隨即搭乘Uber前往桃園機場，打算直接飛出國躲避查緝，但他連護照及行李都沒帶，又接到親友的策動電話，最後決定返回派出所說明；嚴男經醫院抽血檢測，酒測值為0.29毫克，毒品唾液快篩則是陰性，全案依公共危險、過失致死及肇事逃逸等罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方經複訊後，認定嚴男有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

而案發時嚴男胞弟與陳姓友人也在車上，警方依《道交條例》年滿18歲乘客明知駕駛人酒駕仍同乘罰則，將2人移請法院裁罰，可處 6000元至1萬5000元罰鍰。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

新北警小隊長宿醉酒駕開公務車買「楊桃汁」 被逮2大過免職

張文就學期間出遊團體照曝光 拍照總是站C位

新北19歲男無照還酒駕撞死人 賠錢和解判3年半

深夜酒駕！宜蘭保時捷休旅車攔腰撞豐田 掉進水溝釀4傷

