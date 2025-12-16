酒駕撞死清潔隊員 黃偉哲要求警方根除「醉」犯





台南市16日上午不幸發生一起嚴重酒後駕車追撞垃圾車，造成1名年僅23歲清潔隊員不幸殉職。台南市長黃偉哲表達哀痛，嚴厲譴責酒駕，要求警方強化取締，一律採取「零容忍」立場，絕不姑息寬貸。

臺南市政府警察局長林國清指出，事實上警方自114年11月至115年1月期間，已規劃全面強化酒駕取締工作。然而，即使在高強度取締下，仍發生酒駕肇事致死不幸事件。後續將持續強化酒駕執法與宣導，加強取締力道，從源頭根除「醉」犯。

林國清再次呼籲，民眾切勿心存僥倖酒後駕車，聚餐飲酒後應善用代駕、計程車或大眾運輸工具，共同守護自己與他人的生命安全。

※【台灣好新聞】提醒您 開（騎）車不喝酒 喝酒不開（騎）車！※

