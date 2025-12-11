酒駕撞死男大生判10年 侯：酒駕零容忍、量刑上該重則重

新北市長侯友宜十一日受訪強調，「酒駕不但是要零容忍，要採取更有效力的方式來嚇阻酒駕發生。」（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠／新北報導

台中男大生今年三月遭酒後闖紅燈的無照駕駛撞擊死亡，台中地方法院國民法庭依酒駕、肇逃致死兩罪，判處合併應執行十年徒刑，家屬不滿判決結果。新北市長侯友宜十一日受訪強調，「酒駕不但是要零容忍，要採取更有效力的方式來嚇阻酒駕發生。」

侯友宜指出，他完全可以理解被害者家屬的心情，對父母親來說，這是難以接受的打擊，這種傷痛是沒有辦法彌補。他強調，對於酒駕不但是要「零容忍」，要採取更有效率的方式嚇阻酒駕發生。到目前為止，酒駕仍層出不窮，因此要去思考，這一次的判決刑這麼輕，會不會讓民眾覺得司法離我們太遠？為什麼被害者一直一直地在呼籲，依舊無法嚇阻累犯。

侯友宜認為，一定要痛定思痛，在司法的量刑上要重新考慮，該重則重，對累犯如何做更好的強制性，必須要做好改革，這是所有人民的心聲，也是這一次事件被害者的家屬的心聲。大家一起來共同嚇阻，酒駕零容忍，絕對不要再發生了。