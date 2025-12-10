酒駕撞死男大生又肇逃 國民法庭認惡性重大判10年

（中央社記者蘇木春台中10日電）吳姓男子今年3月間凌晨酒後無照開車，闖紅燈撞死騎機車的陳姓男大生。案經台中地院國民法官法庭審理，審酌他肇事後畏罪逃逸，惡性程度甚鉅，今天判他合併應執行10年徒刑。

依據檢方起訴書，23歲吳男於今年3月8日凌晨0時46分，與友人聚會飲酒後，於同日凌晨3時44分無照駕駛小客車，行經台中西屯區黎明路三段與凱旋路口時闖越紅燈，撞上陳姓男大生騎乘的機車，吳男肇事後逃逸、未報案。

陳男倒地後，受有頭部外傷合併顱內出血、顱骨骨折、頸椎骨折、腹腔內出血等傷害，送醫後傷重不治；警方獲報當天清晨5時多，循線查獲吳男，他經呼氣酒測值每公升達0.37毫克，檢方偵辦後依酒駕致死與肇事逃逸罪嫌起訴。

案經台中地方法院國民法官法庭8日起接連多天審理，合議庭審理後認為，吳男曾因故意犯罪，經判處有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯酒駕致死、肇逃等案，均構成累犯。

合議庭查出，吳男無駕駛執照，前有多次交通違規逾期未繳納罰鍰，且飲用酒類達不能安全駕駛程度，仍駕車上路並闖越紅燈，漠視往來合法用路人生命、身體及財產安全，造成被害人死亡及被害人家屬永久且無法抹去的傷痛。

合議庭審酌，吳男應負全部責任，但他又於肇事後未對被害人施以即時救護，反畏罪逃逸，行為危害、惡性程度甚鉅；全案今天宣判，吳男酒駕致人於死部分判刑9年、肇事逃逸部分判5年，合併應執行10年，全案可上訴。

曾擔任主播的陳男父親，今天接受媒體電話聯訪時表示，只判10年，他非常不滿意這樣結果，一條人命，而且是這麼惡性重大肇事行為，肇事者卻只被判10年徒刑，但他的兒子實現夢想、回饋社會的機會都已沒有。

陳父說，無奈台灣法律對酒駕肇事致死刑責實在是太輕，在日本最重可判20年、美國無期徒刑甚至是死刑；今天的判決，不但家屬無法接受，也引發社會大眾關注，台灣未來要走的路還很長，要從立法修法努力。（編輯：陳仁華）1141210