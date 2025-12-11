酒駕撞死男大生案 侯友宜：應重新思考酒駕量刑

（中央社記者黃旭昇新北11日電）台中男大生遭酒駕闖紅燈撞死案，一審判駕駛10年徒刑引發死者家屬不滿。新北市長侯友宜今天表示，對酒駕零容忍，更要有效嚇阻；對酒駕的司法量刑應重新思考，該重則重。

市長侯友宜今天參加114年度地政業務績優機關暨人員表揚大會前接受聯訪，媒體詢問，台中有男大學生兼職外送，遭酒駕者闖紅燈撞擊喪命，一審判駕駛10年徒刑，死者家屬無法接受，侯友宜有何看法。

侯友宜表示，酒駕所造成的傷害，讓被害者家屬、父母親是難以接受的打擊，他完全可以理解父母這種無法彌補的傷痛。

廣告 廣告

他說，對酒駕不但要零容忍，更要採取有效的方式嚇阻，目前酒駕仍層出不窮發生，應要思考判決會不會讓民眾覺得司法離人民太遠，量刑這麼輕，為什麼被害者一直呼籲，卻無法嚇阻。

侯友宜說，要痛定思痛，重新思考司法量刑，該重則重，必須改革對累犯做更好的強制性，這是所有人民的心聲，也是這次事件被害者家屬的心聲。盼望大家一起共同嚇阻酒駕，並且對酒駕零容忍，絕對不要再發生類似事件。

吳姓男子今年3月間凌晨酒後無照開車，闖紅燈撞死騎機車的陳姓男大生。案經台中地方法院國民法官法庭審理，審酌吳男肇事後畏罪逃逸，惡性程度甚鉅，10日判決合併應執行10年有期徒刑。（編輯：李錫璋）1141211