酒駕撞死男大生一審僅判10年 侯友宜籲重新思考酒駕量刑

新北市長侯友宜表示，應思考判決是否讓民眾覺得司法太遙遠。(資料畫面)

台中市一名吳姓洗車工於今年3月酒後無照駕車，撞死騎機車外送的陳姓男大生後逃逸，台中地方法院國民法庭依酒駕、肇事逃逸致死2罪，將吳姓男子合併判刑10年，讓陳姓男大生父親痛喊「無法接受，完全沒有公平正義可言」。對此，新北市長侯友宜今（11日）受訪指出，「這一次的判決會不會讓民眾覺得司法離我們太遠」，認為司法量刑應重新考慮，該重則重。

台中市一名吳姓洗車工於今年3月酒後無照駕車，高速闖紅燈撞死騎機車外送的陳姓男大生後逃逸，台中地方法院國民法庭依酒駕、肇事逃逸致死2罪，合併判處吳姓男子10年徒刑。對於判刑結果，陳姓男大生父親表達強烈不滿，強調只判10年，讓他既憤怒無奈又心酸，完全不能接受，「這麼惡劣的酒駕肇事致死，讓21歲年輕優秀的生命就這樣無辜消逝，肇事者竟然只判10年，完全沒有公平正義可言」。

對此，新北市長侯友宜今（11日）表示，酒駕所造成的傷害，是讓被害者家屬、父母親難以接受的打擊，完全可以理解父母這種無法彌補的傷痛，對酒駕不但要零容忍，更要採取有效力的方式，嚇阻酒駕發生。

侯友宜強調，要痛定思痛，重新思考司法量刑，該重則重，必須要做好改革，思考如何對累犯做更好的強制性，「這是所有人民的心聲，也是這次事件被害者家屬的心聲」。侯友宜呼籲民眾一同嚇阻酒駕，絕對不要再發生類似事件。

★《鏡新聞》關心您：未滿18歲禁止飲，酒飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





