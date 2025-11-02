酒駕撞死老夫婦 開名車撞人竟落跑1／老夫妻橫越馬路遭特斯拉撞飛雙亡 駕駛酒測值0.87

新竹市北區竹光路今（2日）早上11點發生了嚴重車禍，一對七八十歲的老夫妻從巷子出來要穿越馬路，卻被直行的特斯拉撞上，兩個人都傷重不治。肇事駕駛是桃園一名40歲的女子，她供稱前一天晚上喝的酒，不過警方進行酒測數值高達0.87，已經明顯超標。

婦人拉著丈夫的手臂，提著一袋水果準備過馬路，這時卻看到一台藍色特斯拉高速行駛過來，想閃避卻已經來不及，當場被撞上，救護車獲報後趕到現場，兩人失去呼吸心跳，緊急送醫後還是宣告不治。

柏油路上留下大片血跡，還有滿滿被壓爛的水果，新竹市北區竹光路上2號早上11點左右，80歲的吳姓老翁與他的７５歲的妻子從住家巷子內走出來，卻沒有走７０公尺的紅綠燈，當下穿越馬路，遭到特斯拉撞飛10公尺，當場倒地不起，夫妻倆都沒能救回。目擊民眾：「特斯拉應該開得滿快的，然後鄰居說大概撞飛，整個飛出去兩三公尺，所以下來的時候人是不動的」。

肇事的特斯拉駕駛是40歲的洪姓女子，前一晚還在桃園的家中喝酒，但是一早酒還沒退就開車出門，前往新竹要參加商業訪談，沒想到卻在新竹市竹光路上撞傷老夫婦，警方到場後，還被測出酒測值高達0.87。竹市警交通隊交安組長王繕逢：「洪姓駕駛有喝酒情勢，全案將依公共危險致死罪，已請新竹地檢署偵辦」。

老夫妻像平常一樣外出，沒想到卻在自家附近遭遇橫禍，儘管女駕駛辯稱是前一天喝的酒，但超標是事實，還得被移送法辦。

