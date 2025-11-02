酒駕撞死老夫婦 開名車撞人竟落跑2／瑪莎拉蒂猛撞機車！女騎士一度昏迷 肇事男冷血逃

台南永康今（2日）凌晨五點多發生嚴重車禍，一輛瑪莎拉蒂撞上一部機車造成48歲林姓女騎士當場昏迷，好在送醫之後沒有大礙，車禍也波及三輛停放路邊的汽車。但是肇事駕駛卻在案發後帶著女伴，步行逃離現場，完全不顧騎士傷勢，行徑相當冷血。但詭異的是，25歲女伴後來不明原因又回到現場，車禍為何會發生以及駕駛身分她辯稱喝醉了都不知道。

白色瑪莎拉蒂追撞上一部機車，當場失控打滑，冒出大量火花，轉了三圈才停下來，車禍現場車殼零件散落一地，瑪莎拉蒂的引擎蓋也被撞到凹折，可見衝擊力道之大，現場還有其他三輛路旁汽車也受害，一名48歲女騎士躺在地上等待救援，還一度失去意識，救護車獲報到場隨即將她送往醫院治療，好在急救過後沒有大礙，但是闖禍的駕駛卻當場落跑。

廣告 廣告

駕駛跟當時坐在副駕的女伴隨即徒步逃進巷子內，完全不管女騎士的死活，凌晨05點15分發生車禍，5點19分駕駛帶著25歲女伴離開現場，但詭異的是，5點31分女伴又被其他人載回車禍現場，被員警發現後才被緊急送醫治療。

民眾：「他本來車頭都這樣，結果第二台撞到車直接轉一圈到那邊去，他副駕還有一個小姐，我在樓上聽他在叫，旁邊的女生叫他先走」。機車女駕駛受傷送醫救護，無生命危險，案發後肇事駕駛逃離現場，正由警方積極追緝中。

有目擊民眾指出，駕駛當天開著朋友的車疑似剛從酒店離開，才剛開十分鐘就發生車禍，副駕女子事後卻聲稱喝醉，不曉得駕駛是誰，警方持續追蹤駕駛下落，要盡快將他約談，到案釐清車禍原因。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。

★《鏡新聞》關心您：酒後不開車，安全有保障。





更多《鏡新聞》報導

酒駕撞死老夫婦 開名車撞人竟落跑1／老夫妻橫越馬路遭特斯拉撞飛雙亡 駕駛酒測值0.87

吃宮廟平安宴卻遭咬傷！1歲童慘縫上百針 黑狗送收容中心

「全台最大黃牛」夫妻交保又涉GD演唱會黃牛票案 遭拘提移送