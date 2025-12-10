酒駕撞死醫大生判10年 家屬怒

22歲吳叡旻今年3月間無照酒駕撞死21歲陳姓男醫大生，台中地院國民法庭10日依酒駕、肇逃致死2罪，將他判刑10年。陳父（見圖）直言：「非常不滿意判決結果」。（本報資料照片）

台中西屯今年3月間發生震驚社會的酒駕肇逃致死案，22歲洗車工吳叡旻酒後無照偷開客戶的豪華休旅車，高速闖紅燈撞死騎機車外送的21歲陳姓男醫大生後逃逸，台中地方法院國民法庭10日依酒駕、肇逃致死2罪，判吳有期徒刑9年、5年，合併應執行10年徒刑。

男大生父親陳姓主播直言：「非常不滿意判決結果」。因本案由國民法官審理，上訴翻案極為困難，他已和律師討論，將在收到判決書後再決定是否提起上訴。

今年3月8日凌晨3點多，無照的吳叡旻，酒後偷開客戶的豪華休旅車，行經台中西屯區黎明路、凱旋路口時，因闖紅燈迎面高速撞上騎機車外送的陳姓男大生，吳男肇事後，並未下車查看即駕車逃逸，男大生送醫後，傷重不治。

台中地院指出，吳男無照駕駛，且累積高達17萬多元交通罰鍰未繳，案發當天酒測值超標，明知無法安全駕駛卻仍上路，甚至闖紅燈，完全無視他人的生命，更釀成陳姓男大生喪命的悲劇，讓家屬承受永難抹滅的痛苦；肇事後未停車查看或施救，反而選擇逃逸，行為相當惡劣。

吳的行為構成酒駕、肇逃致死2罪，且他曾因酒駕遭判刑，出獄不到5年又再度酒駕肇事，依法是累犯，刑度本就要加重，但考量到他事後出面投案自首，符合減刑規定。綜合各項情狀與檢辯意見，最終依酒駕、肇逃致死2罪分別判刑9年、5年，合併執行10年徒刑。

對於判決結果，死者父親陳姓主播哽咽地說：「我們家屬傷心跟難過，10年根本沒有辦法讓我們覺得有公平正義可言。」他希望兒子的離開能在社會上產生影響，未來在酒駕應該要有更重的判罰，讓大家能戒慎恐懼。他也感慨，台灣酒駕致死刑度真的很低，日本酒駕致死最高可判20年，美國可能判處無期徒刑、甚至死刑，台灣相關刑罰顯然不足。「檢察官已經很努力，要包公能夠辦案懲奸除惡，也要給他一把尚方寶劍。」