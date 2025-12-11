酒駕撞死醫大生一審判10年 侯友宜嘆：判決會不會讓民眾覺得司法離太遠

政治中心／綜合報導

苗栗一名23歲洗車工吳姓男子，今年3月無照酒駕在台中西屯區闖紅燈，撞死騎機車外送的21歲高醫大陳姓學生，還肇事逃逸。全案經國民法官審理，依酒駕致死累犯、肇事逃逸累犯，合併判處10年徒刑。對此，陳姓男大生的主播父親痛喊「無法接受，完全沒有公平正義可言」，台灣社會對酒駕致死的刑責實在太輕，完全不符合人民的期待。對此，新北市長侯友宜回應表示要採取更有效力的方式來嚇阻酒駕發生；並感嘆表示「這次判決會不會讓民眾覺得司法離太遠」。

對於判刑結果，陳父表達強烈不滿，強調只判10年，讓他既憤怒無奈又心酸，身為家屬我們完全不能接受，一個這麼惡劣的酒駕肇事致死，一個2１歲年輕優秀的生命就這樣無辜消逝，肇事者竟然只判10年，完全沒有公平正義可言。

陳父表示，自己昨天開完庭從台中回台北的路上，有跟天上的兒子說，「為了幫你討公道，爸爸盡力了，不論結果如何，希望你都能安心的在另一個世界當快樂的小天使，我也很感謝這輩子能有你這麼乖又優秀的兒子」。

陳父表示，自己絕對不接受肇事者吳男的賠償和解，一切將依法處理，除了對吳男民事提告求償，也將對車主及借車者一併提告，為愛子討回公道。

對此，上午侯友宜出席活動時受訪表示，身為在酒駕所造成傷害的被害者的家屬，尤其父母親，這是難以接受的一個打擊，他們的心情自己完全可以理解，這種傷痛是沒有辦法彌補的。對酒駕不但是要零容忍，要採取更有效力的方式來嚇阻酒駕發生。

侯友宜說，現在為止酒駕仍然層出不窮的發生，要去思考，這一次的判決會不會讓民眾覺得司法離我們太遠，量刑這麼輕，為什麼被害者一直一直地在呼籲，尤其累犯仍然沒有辦法嚇阻。

侯友宜認為，所以要痛定思痛，在司法的量刑上要重新考慮，該重則重，對累犯如何做更好的強制性，必須要做好改革，這是所有人民的心聲，這也是這一次事件被害者的家屬的心聲。我們大家一起來共同嚇阻，酒駕零容忍，絕對不要再發生了。

