酒駕撞死醫大生一審判10年 死者父親哽咽怒斥無法接受

今年3月，陳姓醫大生，深夜騎車外送途中，遭吳姓洗車工酒駕撞死，人竟肇事逃逸，今天（10日），台中地院國民法庭宣判出爐，依酒駕致死、肇逃致死兩罪，各判九年跟五年，合併應執行十年，對此，死者父親哽咽怒斥無法接受，盼修法嚴懲重判酒駕犯。





酒駕撞死醫大生一審判１０年 死者父親哽咽怒斥無法接受

醫大生打工外送遭無照酒駕撞死一審合併執行10年刑期（圖／民視新聞）









陳姓醫大生騎機車外送，遭無照酒駕肇逃吳姓嫌犯撞死，台中地院一審宣判出爐，酒駕致死累犯判9年，肇逃致死累犯判5年，合併應執行10年。不管判幾年，一條人命，完全無法用多少刑期來衡量，痛失愛子，忍不住悲從中來哽咽啜泣。宣判前一天，死者父親南下台中地院，刻意穿著兒子生前的實習白袍與衣褲出庭，希望父子同上法院討公道，沒想到，審判長於審理最後詢問吳姓被告，有無意願道歉？他竟一時猶豫語塞，當陳爸爸起身離開法庭，吳男才說他不是故意的。

酒駕撞死醫大生一審判10年主播父親哽咽憤慨無法接受（圖／民視新聞）









回顧整起案件，3月8號凌晨3點多，陳姓醫大生兼差送外送途中，被闖燈休旅車撞死，開車的吳姓男子涉及五大罪狀！不但酒駕，無照駕駛，闖紅燈，超速，還肇事逃逸。法院表示，吳男是酒駕累犯，本次加重其刑，但審酌犯後態度，認定符合減刑規定。酒駕累犯，竟能一次次上路，17萬罰單一毛都沒繳，闖禍撞死醫大生雖看似重判10年，但死者家屬仍盼修法，嚴懲重判，遏止酒駕。





