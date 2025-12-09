酒駕撞死醫大生…法官問「是否認錯」他遲疑了 死者父悲痛離席「求重判」

陳父穿上兒子衣服出庭，要為亡子討公道。讀者提供



酒駕再度奪去寶貴性命！今年3月8日凌晨，台中洗車工吳叡旻酒後，無照酒駕高速闖紅燈，撞飛騎機車外送的21歲陳姓醫大生，陳男當場慘死，吳男肇事逃逸躲回家中，清晨5點多投案，檢方依酒駕致死與肇事逃逸罪起訴。台中地院國民法庭今天（12／9）開庭審理，陳男庭上闡述2千多字，淚訴希望法官重判還兒子公道，法官一度問吳男是否向陳父認錯？吳男一度語塞，陳父起身轉頭離席，吳男才說：「真的不是故意的、知錯了。」

陳父在電視台擔任主管、主播，連續兩天都出庭，他特別穿上兒子的衣、褲、白袍代替他出庭，陳父指控吳男犯下最惡劣的酒駕肇事，不但酒駕、且無照駕駛，還超速、闖紅燈，肇事後又逃逸，無法原諒這樣的行為，更沉痛呼籲「如果你問我，酒駕致死該當何罪？我會說唯一死刑。」也希望國民法官能重判。

公訴檢察官表示，就酒駕致死、肇逃致死兩罪，建議量處8年至9年6月、4年至5年6月，應執行10年至11年6月。公設辯護人則主張，吳男犯後一時恐慌逃逸，但最終仍到派出所自首，主張符合自首減刑，建議兩罪量處6年4月、1年2月，應執行7年。

審判長劉柏駿最後詢問吳男，是否要對陳男父親認錯？吳男一度語塞，後來才轉身面向陳父，陳父則轉頭起身離開法庭，吳男才說出，不是故意的，因一時貪圖方便酒駕，真的知道錯了，未來會入監好好反省、彌補過錯，希望法院給他悔過機會，從輕量刑。

全案預計明日上午9時開始評議，預計11時40分宣判。

