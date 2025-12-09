酒駕撞死醫大生！洗車工沉默未致歉「見主播爸憤離席」喊：知錯了求輕判

記者林意筑／台中報導

陳父穿亡子衣物出庭，盼司法還兒子一個公道。（圖／翻攝畫面）

今年3月時，擔任洗車工的23歲吳男無照酒駕一輛「阿法」，經過路口時高速闖紅燈撞死22歲陳姓醫大生，事後因感到害怕而肇逃躲回家。台中地院國民法庭今辯論終結，過程中審判長詢問吳男「有無意願道歉？」未料吳男竟沉默不回應，死者父親當庭起身離開，隨後吳男才表示「真的知錯了」求輕判。檢方具體求刑10年至11年6月，全案預計明日上午9時開始評議，並預計11時40分宣判。

擔任洗車工的吳男酒後無照駕駛「阿法」肇事。（圖／翻攝畫面）

回顧整起事件，今年3月8日凌晨3時許，擔任洗車工的吳男與朋友飲酒狂歡後，無照駕駛高檔商旅車「阿法」沿黎明路三段行駛，行經凱旋路口時高速闖紅燈，撞死騎機車打工外送的陳姓醫大生。吳男肇事後因感到害怕而躲回家中，直到清晨5點多才前往警局投案，並供稱因酒駕心虛而逃，當下酒測值達0.37毫克，遭台中地檢依肇逃、酒駕致死、公共危險向法院聲押獲准。

廣告 廣告

台中地院國民法庭昨日起密集審理，任職於某電視台主播的死者陳男父親，今日審理時更穿上兒子的白袍到庭，不僅以2000多字淚訴與兒子相處過程，「已經沒有機會再愛他，希望司法還給孩子一個公道」，更控訴吳男惡劣之處。

陳姓醫學生遭酒駕的吳男撞死。（圖／翻攝畫面）

下午科刑辯論時，檢察官陳昭德指出因無完全符合的判例，「合議庭的裁判，就是未來的典範」，強調酒駕零容忍，具體求刑酒駕致死8年至9年6月、肇逃致死4年至5年6月，合併求刑10年至11年6月。

陳昭德也表示，吳男有高達15項交通違規累積罰鍰17萬1500元，包含無照、闖紅燈、驟停逼車及拒檢等，吳男根本就是「視交通規則於無物」，另外還有3次妨害秩序、傷害前科，雖他有家庭支持，具復歸社會可能，但被害家屬無法原諒，不具修復可能。

吳姓洗車工曾犯下15件交通違規，累計罰鍰17萬餘元，至今一毛未繳。（圖／資料照）

最後審理終結前，審判長劉柏駿表示，因死者陳男父親目前仍在法庭上，是否要和他道歉？沒想到吳男竟沉默不語，隨後陳父直接起身離開法庭，吳男見狀才說，自己真的不是故意的，是貪圖一時方便酒駕開車，「真的知道錯了，會入監好好反省，彌補過錯，希望法院給他悔過機會，從輕量刑」，不過最終吳男依然未向陳父致歉。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

豪飲18瓶啤酒！酒駕「阿法」撞死醫大生 洗車工喊：因害怕而肇逃

台中北屯29歲男「離家上頂樓墜落」當場死亡！砸中1騎士害摔車送醫

台中西屯深夜傳巨響！20歲女上頂樓墜落「倒臥社區中庭」 住戶目擊嚇

抓到了！台中神秘男「開車門搜刮」爽得現金3.8萬 落網時已全花光

