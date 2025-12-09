酒駕撞死醫大生！ 父披兒白袍出庭「2千字悲討公道」

台中市 / 綜合報導

今年3月，台中吳姓男子無照酒駕闖紅燈，撞死22歲醫學院男大學生，案件在法院進行最後一次言詞辯論，肇事的吳姓男子雖然認罪，但他試圖爭取自首減刑，讓家屬相當傻眼，男大生的父親出庭時，特別穿著兒子在醫院實習的白袍，希望藉由這樣的裝扮，讓兒子就像親自來到法庭參與庭審，看著撞死他的吳姓男子，接受法律的制裁。

穿著墨綠色襯衫，外面再套上醫學院的白袍，9日下午1點多，在媒體任職的陳姓男子，到台中地方法院出庭，他穿著兒子平常實習穿的衣服，要讓兒子見證酒駕撞死他的男子，面臨法律制裁。

死者男大生的父親陳先生說：「他今天不能來，爸爸代表他也穿上這一身的衣服也彷彿他親自到庭一樣，來參與這個庭審，希望(法官)給我們一個最公正最符合公平正義的判決。」這起官司陳姓男子不接受任何賠償，也不願意和解，他的兒子22歲，就讀高雄醫學大學四年級，在台中的醫院實習，今年3月半夜騎車跑外送補貼生活費，吳姓男子酒駕闖紅燈把他撞死，家屬追查發現，他不但有妨害自由與傷害的前科，交通違規紀錄也不少。

死者男大生的父親陳先生說：「他被抓到的交通違規就有15件17萬的罰單都沒有繳，無視法律無視交通規則，那段期間他就是無照駕駛開著車在路上橫衝直撞。」吳姓男子無照酒駕超速闖紅燈撞死人又肇事逃逸，檢察官求刑11年6個月，這個庭審是最後一次的言詞辯論，吳姓男子雖然認罪，但他試圖爭取自首減刑，讓家屬相當傻眼，男大生美好的人生才要開始，突然被劃下句點，白髮人送黑髮人的痛，爸爸難以承受。

看著兒子小時候可愛的模樣，長大了父子倆一起爬山，一家四口吃蛋糕慶生，開心出遊，留下不少幸福回憶，好不容易看到他，穿上這套白色職能治療的實習袍，準備將自己的專業貢獻社會，如今爸爸卻只能穿上兒子白袍出庭，替他討公道，結果如何國民法官10日進行宣判。

