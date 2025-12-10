酒駕撞死醫科兒 父不滿只判10年

陳姓男大生遭吳男酒駕撞死，台中地院國民法官法庭昨判吳男十年徒刑，男大生家屬不滿判決，籲修法加重。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

陳姓男大生今年三月遭二十三歲吳姓男子酒駕撞死，台中地院國民法官法庭十日判處吳男合併應執行十年徒刑。陳父得知判決後表示，非常不滿意結果，台灣未來要走的路還很長，要從立法修法努力。台中地院指出，吳酒駕累犯，但構成自首，分別加重、減輕其刑後予以量刑。

曾擔任主播的陳男父親昨日表示，只判十年，他非常不滿意這樣的結果，一條人命，而且是這麼惡性重大的肇事行為，肇事者卻只被判十年徒刑，但他的兒子實現夢想、回饋社會的機會都沒有。

陳父說，無奈台灣法律對酒駕肇事致死的刑責實在是太輕，在日本最重可判二十年、美國無期徒刑甚至是死刑。昨日的判決，不但家屬無法接受，也引發社會大眾關注，台灣未來要走的路還很長，要從立法修法努力。

陳父提到，檢察官再怎麼努力，法院也只能判十年，沒有公平正義可言，希望他兒子的離開，能帶給社會警惕，未來酒駕能有更重的刑責，使大眾能戒慎恐懼，不再有酒駕的行為。