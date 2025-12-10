酒駕撞死高醫大高材生逃亡國民法庭判10年 主播父怒誓推動修法

吳姓洗車工今年3月8日無照酒駕撞死高醫大學生，國民法庭今天判處10年徒刑。讀者提供

台中23歲洗車工吳叡旻今年3月8日凌晨酒後無照，在西屯區高速闖紅燈，撞死21歲陳姓醫大生後逃逸。檢方具體求刑10年至11年6月，痛失愛子的體育主播陳父在法庭審理的最後陳述，要求法官判好判滿。台中地院國民法庭今（10日）宣判，酒駕致死判處9年、肇逃致死5年，合併應執行10年。

針對酒駕致死案僅判10年，陳父直言「非常不滿意」，認為一條人命因惡性重大的酒駕肇事行為只判此刑期，家屬難以接受，坦言台灣法律對酒駕致死的刑責過輕。他說，日本對酒駕致死可判20年，美國甚至可判無期徒刑或死刑。他強調，家屬未來將致力於推動立法與修法，讓社會正視酒駕問題。

起訴書指出，肇事者吳叡旻（23歲）今年3月8日凌晨3點多酒後駕駛客戶的豪華休旅車Alphard上路，經西屯區黎明路、凱旋口時，迎面撞上騎機車外送的陳姓醫大生（21歲），釀陳傷重送醫不治，吳撞人後卻逃逸；警方調閱監視器發現，吳高速撞上陳男，造成陳噴飛重摔，機車支離破碎幾乎全毀，顯見撞擊力道之大。

吳男肇事後沒有下車查看，反而選擇肇事逃逸，直到躲回家中約2小時後，才自行向警方投案，當時酒測值仍高達每公升0.37毫克。公訴檢察官陳昭德列舉吳男2023年以犯下妨害秩序、傷害等3項前科，均被判有期徒刑確定，且吳開車至今也有高達15件交通違規，罰款金額一共17萬1500元，但吳男「一毛都沒繳。」



