酒駕撞死! 女清潔員家境不佳"拚兩份工作" 母崩潰痛哭

南部中心／林俊明、鄭博暉、陳姵妡、莊舒婷 台南報導

遭酒駕撞亡的清潔人員陳姓女子，年僅23歲，因家境不好，想找穩定工作，在男友推薦下進入清潔公司，白天擔任清潔員下午還到飲料店打工，沒想到卻在上班突然喪命，讓家屬無法接受，而肇事男子也被起底，不僅上過美食節目大談自己的香酥鴨店，而且還有傷害前科被判刑。

23歲女清潔員遭酒駕撞死！ 肇事男遭起底曾因傷害罪拘役55天

肇事駕駛在安平開香酥鴨店，還曾上過美食節目。（圖／民視新聞）聽到孝順持家的愛女無辜喪命，陳女的母親，在街上崩潰，場面令人鼻酸。同樣嚎啕大哭的，陳女的男友，也是被撞垃圾車的駕駛女清潔員男友：「想說一起打拼，就是拚個未來，（你們交往多久），三個多月，（之前是）理貨員，工作比較不穩定，就跑來想說跟我一起跑車。」據了解，陳姓女子因家境不好，今年10月在男友推薦下進入環保公司，白天擔任清潔員下午還到飲料店打工，兩人一起位生活打拼，不料卻發生意外。環保公司主管劉先生：「他抱著她，他就在安全島那邊，就抱著她在那邊哭，那個女生蠻安靜，從來沒有遲到沒有睡過頭，這條線都讓我蠻安心的。」

肇事駕駛酒駕釀一死，讓女清潔員家屬悲痛萬分。（圖／翻攝畫面）親友跟主管聽到噩耗，相當悲痛，而肇事的48歲鄭姓駕駛，在台南安平開了一家香酥鴨店，曾接受過電視台採訪，也上美食節目，大談自家料理，但是這名男子其實早在112年時，就因為金錢糾紛，對人揮拳，因傷害罪遭被判處拘役55天，這回更誇張，酒後開車撞死無辜的女子。女清潔員男友：「就是（陳女）家境沒有到很好，她們家家人也是，很努力在工作打拼，也是靠著她們這樣子做，才有辦法養一個家。」鄭姓男子，酒醒之後，從醫院被帶離開，移送地檢署偵辦，自恃壯年多金，卻酒駕上路，讓年僅23歲的乖巧年輕女孩葬送性命，已有前科的他，這回恐怕要重判入監服刑，才能還給被害人以及家屬一個公道。

