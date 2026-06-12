酒駕撞死23歲女清潔員！國民法官判7年9月原因曝光…香酥鴨老闆一毛不賠

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記者簡榮良、吳泊萱／台南報導

香酥鴨老闆鄭傳吉酒駕撞死女清潔員，因曾叫代駕、無酒駕前科等原因，獲輕判7年9月徒刑。（圖／資料照）

去年12月16日，台南安平區發生賓士酒駕追撞垃圾車事故，當時站在垃圾車後方的23歲陳姓女清潔員首當其衝，成了夾心餅乾，下半身支離破碎慘死，遺體出動5組禮儀修復師，接力近24小時才勉強拼湊完整，完成後事。全案由台南國民法庭審理，肇事的香酥鴨老闆鄭傳吉遭判刑，如今量刑原因曝光，法官認為鄭男在案發前曾有叫代駕紀錄，也無酒駕前科，加上欠債壓力太大導致自制力欠缺，最終判7年9月；全案可上訴。

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檢警調查，鄭傳吉（48歲）在去年12月16日清晨5時至8時許間，於飲用啤酒後駕駛賓士車上路，同日8時6分許，行經台南市安平區慶平路前，因不勝酒力又未注意車前狀況，高速追撞暫停在慢車道的垃圾車，導致站在垃圾車後方的陳姓女清潔員（23歲）下半身粉碎性骨折、多重性外傷當場死亡。警方獲報到場，於8時34分，測得鄭男酒測值0.95毫克；全案依公共危險罪移送偵辦並起訴。

23歲陳姓女清潔隊員慘遭酒駕賓士追撞，下半身支離破碎，動用5組禮儀修復師接力近24小時拼湊遺體。（圖／資料照）

全案由台南國民法庭審理，並於今日（11日）宣判一審結果，法院也公布量刑原因。鄭男在案發當晚與友人輾轉多處飲酒，一開始移動時確實有使用代駕，但在案發駕車上路前，鄭男明知有其他方式能避免酒駕，也有選擇空間的情況下，仍決定自行開車上路，屬於公然挑戰社會公益及法紀。

鄭男肇事後酒測值高達0.95毫克，接近法定標準4倍，在視線正常、無障礙物情況下，駕駛賓士車高速行駛、偏離車道，在毫無煞車情況下追撞暫停在慢車道上的垃圾車，導致站在垃圾車後方清運的女清潔員，下半身粉碎性骨折、雙小腿截斷、多重外傷、臟器外露、遺體支離破碎慘死。

法官也在庭上還原當時撞擊程度有多猛烈，鄭男駕駛的賓士車與垃圾車鋼骨緊密卡死、無從分離，為了還給被害者最後的尊嚴，耗費了5組禮儀修復師，接力將近24小時不斷處理，才勉強拼湊遺體，完成後事。且該事故造成市區道路單向封閉數小時，不只影響原訂垃圾清運計畫，也造成清潔隊員心理陰影，甚至有人因此離職。

死者陳女成長於勞動家庭，因雙親忙於工作，主要由奶奶照顧，陳女生性開朗體貼，跟隨男友從事清運工作，為了分擔雙親的經濟負荷，以及和男友共築未來，她身兼2份工作，還每天趁空檔探望奶奶，非常孝順。但鄭男因一念之間的自私選擇，剝奪了陳女的美好人生，一家人至今仍不敢告知奶奶死訊，僅以「出國工作」瞞騙。

陳女男友是垃圾車司機，事發當下親眼目睹女友死狀，至今仍深陷自責與愧疚中。（圖／資料照）

陳女的母親也當庭慟訴，自己最大的願望就是看見女兒披婚紗快樂出嫁，結果等來的卻是替女兒蓋白布，親眼看著女兒血肉模糊躺在垃圾車旁。而陳女的男友身為垃圾車司機，事故發生時親眼目睹女友遭撞擊過程，當下慌亂無助又痛苦，時至今日仍深受創傷影響，且背負著將女友介紹到清潔隊工作的自責與愧疚。

香酥鴨老闆鄭傳吉酒駕撞死女清潔員，因曾叫代駕、無酒駕前科等原因，獲輕判7年9月徒刑。（圖／資料照）

經查，鄭男已婚，與妻兒同住，兒子已經開始工作，女兒在台北讀大學，女兒學費申請就學貸款。鄭男自稱2018年從穩定的科技公司離職後，歷經投資失利、被熟識朋友騙取錢財，後來與妻子共同經營香酥鴨店，每月有4、5萬元盈餘，但仍將妻子名下的房產抵押二胎借貸，導致生活陷入以債養債的經濟困境。

案發前鄭男仍有超過200萬債務尚未清償，承受極大財務槓桿壓力，因長期財務焦慮讓人喪失判斷力，才導致他在遇到壓力與衝突時，往往思慮不周、缺乏理性自制力。

法官審酌，鄭男案發後在救護車上一再堅稱有找代駕，否認駕駛行為，拒絕在酒測單上簽名、質疑警方執法，並在初次筆錄中表示不記得駕車及撞擊經過，雖然此部分與客觀證據不符，但考量酒精作用及重大事故撞擊後，確實可能造成記憶缺損或認知偏差之情形，難以認為鄭男是蓄意規避責任。

但鄭男清醒後，馬上認知到行為造成的後果，並配合調查，使案件事實得以迅速釐清，節省司法資源，考量鄭男無酒駕前科、案發前確實有使用代駕的紀錄，決定將此部分作為有利於量刑之參考因素。



但鄭男案發後收押至今，可自由通信，卻等到審理程序期間才首次向被害人家屬表達歉意，且至今仍未賠償分毫，只表示願將獄中工作所得作為賠償金，等服刑完畢會再努力工作分期賠償。

法官考量鄭男今年已48歲，等服完長期徒刑出獄後，就算以體能極限奮力工作，賠償計畫幾乎是「不可能實現的清單」，雖然鄭男在法庭上表現出悔意，但彌補遺憾的能力在現實面前顯得極其匱乏，考量種種因素及一切情狀後，審判長陳本良、受命法官廖建瑋法官、陪席法官陳嘉臨法官及6位國民法官，一致決定，依《刑法》第185條之3第3項前段之不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判鄭男有期徒刑7年9月。



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