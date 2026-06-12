酒駕撞死23歲女清潔員！國民法官判7年9月原因曝光…香酥鴨老闆一毛不賠
記者簡榮良、吳泊萱／台南報導
去年12月16日，台南安平區發生賓士酒駕追撞垃圾車事故，當時站在垃圾車後方的23歲陳姓女清潔員首當其衝，成了夾心餅乾，下半身支離破碎慘死，遺體出動5組禮儀修復師，接力近24小時才勉強拼湊完整，完成後事。全案由台南國民法庭審理，肇事的香酥鴨老闆鄭傳吉遭判刑，如今量刑原因曝光，法官認為鄭男在案發前曾有叫代駕紀錄，也無酒駕前科，加上欠債壓力太大導致自制力欠缺，最終判7年9月；全案可上訴。
檢警調查，鄭傳吉（48歲）在去年12月16日清晨5時至8時許間，於飲用啤酒後駕駛賓士車上路，同日8時6分許，行經台南市安平區慶平路前，因不勝酒力又未注意車前狀況，高速追撞暫停在慢車道的垃圾車，導致站在垃圾車後方的陳姓女清潔員（23歲）下半身粉碎性骨折、多重性外傷當場死亡。警方獲報到場，於8時34分，測得鄭男酒測值0.95毫克；全案依公共危險罪移送偵辦並起訴。
全案由台南國民法庭審理，並於今日（11日）宣判一審結果，法院也公布量刑原因。鄭男在案發當晚與友人輾轉多處飲酒，一開始移動時確實有使用代駕，但在案發駕車上路前，鄭男明知有其他方式能避免酒駕，也有選擇空間的情況下，仍決定自行開車上路，屬於公然挑戰社會公益及法紀。
鄭男肇事後酒測值高達0.95毫克，接近法定標準4倍，在視線正常、無障礙物情況下，駕駛賓士車高速行駛、偏離車道，在毫無煞車情況下追撞暫停在慢車道上的垃圾車，導致站在垃圾車後方清運的女清潔員，下半身粉碎性骨折、雙小腿截斷、多重外傷、臟器外露、遺體支離破碎慘死。
法官也在庭上還原當時撞擊程度有多猛烈，鄭男駕駛的賓士車與垃圾車鋼骨緊密卡死、無從分離，為了還給被害者最後的尊嚴，耗費了5組禮儀修復師，接力將近24小時不斷處理，才勉強拼湊遺體，完成後事。且該事故造成市區道路單向封閉數小時，不只影響原訂垃圾清運計畫，也造成清潔隊員心理陰影，甚至有人因此離職。
死者陳女成長於勞動家庭，因雙親忙於工作，主要由奶奶照顧，陳女生性開朗體貼，跟隨男友從事清運工作，為了分擔雙親的經濟負荷，以及和男友共築未來，她身兼2份工作，還每天趁空檔探望奶奶，非常孝順。但鄭男因一念之間的自私選擇，剝奪了陳女的美好人生，一家人至今仍不敢告知奶奶死訊，僅以「出國工作」瞞騙。
陳女的母親也當庭慟訴，自己最大的願望就是看見女兒披婚紗快樂出嫁，結果等來的卻是替女兒蓋白布，親眼看著女兒血肉模糊躺在垃圾車旁。而陳女的男友身為垃圾車司機，事故發生時親眼目睹女友遭撞擊過程，當下慌亂無助又痛苦，時至今日仍深受創傷影響，且背負著將女友介紹到清潔隊工作的自責與愧疚。
經查，鄭男已婚，與妻兒同住，兒子已經開始工作，女兒在台北讀大學，女兒學費申請就學貸款。鄭男自稱2018年從穩定的科技公司離職後，歷經投資失利、被熟識朋友騙取錢財，後來與妻子共同經營香酥鴨店，每月有4、5萬元盈餘，但仍將妻子名下的房產抵押二胎借貸，導致生活陷入以債養債的經濟困境。
案發前鄭男仍有超過200萬債務尚未清償，承受極大財務槓桿壓力，因長期財務焦慮讓人喪失判斷力，才導致他在遇到壓力與衝突時，往往思慮不周、缺乏理性自制力。
法官審酌，鄭男案發後在救護車上一再堅稱有找代駕，否認駕駛行為，拒絕在酒測單上簽名、質疑警方執法，並在初次筆錄中表示不記得駕車及撞擊經過，雖然此部分與客觀證據不符，但考量酒精作用及重大事故撞擊後，確實可能造成記憶缺損或認知偏差之情形，難以認為鄭男是蓄意規避責任。
但鄭男清醒後，馬上認知到行為造成的後果，並配合調查，使案件事實得以迅速釐清，節省司法資源，考量鄭男無酒駕前科、案發前確實有使用代駕的紀錄，決定將此部分作為有利於量刑之參考因素。
但鄭男案發後收押至今，可自由通信，卻等到審理程序期間才首次向被害人家屬表達歉意，且至今仍未賠償分毫，只表示願將獄中工作所得作為賠償金，等服刑完畢會再努力工作分期賠償。
法官考量鄭男今年已48歲，等服完長期徒刑出獄後，就算以體能極限奮力工作，賠償計畫幾乎是「不可能實現的清單」，雖然鄭男在法庭上表現出悔意，但彌補遺憾的能力在現實面前顯得極其匱乏，考量種種因素及一切情狀後，審判長陳本良、受命法官廖建瑋法官、陪席法官陳嘉臨法官及6位國民法官，一致決定，依《刑法》第185條之3第3項前段之不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判鄭男有期徒刑7年9月。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
更多三立新聞網報導
台中妙齡女借10萬慘遭性侵！借據驚見「開發小菊花」變態條款…判賠百萬
端午節財神爺來敲門！3生肖「財運大爆發」…第1名快買彩券
教召次數改成無上限？苦主「退伍12年被召6次」崩潰發文…資深軍人揭密
桃園男毒駕拒檢逃竄撞路人！警第一時間直奔急診室求救…CPR搶命畫面曝
其他人也在看
大雨炸屏東! 高樹廣興村"泥流淹路" 鹽埔新圍大排暴漲
南部中心／洪明生、蘇晟維 高雄報導屏東在12日，持續有間歇性的豪大雨，也釀成了些許的積、淹水狀況，在高樹鄉的廣興村，瞬間雨勢沖刷大量泥水下來，導致排水系統應付不及，整個路面全都變成黃澄澄一片，而在鹽埔鄉的新圍大排，同樣因為山上大水下來，水流溢出到路面，但幸好雨勢停止後，都很快就排除。
世足神預測又來了！EA足球遊戲「連四屆命中」今年猜西班牙奪冠
2026 FIFA 世界盃足球賽終於正式開幕，來自全球 48 個殺進正賽的足球國家隊將齊聚美洲大陸，爭奪第 23 座大力神冠軍金盃。大廠 EA 子品牌 EA Sports 的足球遊戲《EA SPORTS FC26》曾連續靠模擬「連四屆猜中」冠軍得主，而今年他們的預測正式出爐，根據模擬結果，西班牙將睽違 16 年捧起隊史第二座冠軍金盃。
民生醫院爆「登革熱群聚」！ 高雄衛生局分析原因 開罰院方1萬5千元
高雄民生醫院爆發醫院登革熱群聚疫情，共有5例確診，指標個案為78歲女性，曾於5月29日至6月10日因病於民生醫院住院，6月11日再因發燒、頭暈、噁心等症狀至民生醫院急診後住院，經抽血檢驗當晚確診為登革
MLB／大谷扛本季第13轟 卻膝蓋發炎退場
MLB美國職棒洛杉磯道奇11日交手匹茲堡海盜，道奇強打大谷翔平3局上率先開轟，帶動道奇大局攻勢，最終8：6勝出，但他也因為膝蓋發炎關係提前退場。
美國安會臨時取消會面 傳鄭麗文爭議言論惹惱華府
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文在美國訪問期間，原本安排要和美國國安會官員見面，結果卻在沒被告知原因的情況下，臨時取消會面，讓她吃了閉門羹；傳出是因為鄭麗文在美國的言論、以及對軍購態度，採到美方紅線，但鄭麗文卻在第一時間怪罪民進黨，綠營反嗆，先想想自己的言行舉止是否讓美方買單。
絕命終結站? 天外飛來"皮帶輪"砸破窗 屋主在家嚇壞
南部中心／劉尹淳、呂彥頡 高雄市報導高雄苓雅區一名屋主在家，沒想到天外飛來一塊沉甸甸的鐵製零件，砸毀家中玻璃，現場一片凌亂，讓屋主驚呼現實生活真的有絕命終結站。工務局調查發現，這塊硬物疑似是皮帶輪，從兩百公尺外的施工工地噴飛來的，已對承造人開罰9萬元，並要求立即改善。
獨家／北勢國中將赴美參賽 主辦方發信特別介紹：來自台灣的國際隊伍
長期推動台美棒球交流的「北美台灣一級棒聯盟」創辦人陳文澤分享喜訊，台中北勢國中棒球隊獲邀赴美參加USSSA旗下賽事。令人振奮的是，主辦方在邀請信中特別介紹北勢國中的背景，並附上多個連結向各地球隊推廣台灣地理位置與文化特色。這項肯定讓陳文澤深感欣慰，象徵台灣青少棒實力成功躍上國際舞台，不僅讓世界看見台灣小球員的拼勁，更達成以球會友、促進體育外交的深遠意義，讓台灣孩子被更多人看見。
北市東區酒店爆槍擊！金錢糾紛釀中彈送醫 槍手南下躲2天落網
台北市大安區忠孝復興站旁一棟商辦大樓內的酒店，6月9日凌晨發生槍擊事件。一名男子疑因百萬元金錢糾紛，與友人在包廂內爆發衝突，遭對方開槍擊中雙腿，共有3處貫穿彈孔，緊急送醫救治。酒店當下僅協助叫救護車，未同步報警，直到醫院發現傷勢異常後通報警方，案情才曝光。
石油王錢太多！電競世界盃再灑6400萬「同步看直播」門檻意外超低
由沙烏地阿拉伯主導，2024 年起開辦的電競世界盃（Esports World Cup，EWC）自首屆賽會就祭出高達 6000 萬美元（約 19.5 億元新台幣）的超高獎金池吸引全球所有電競好手互，今年更將讓超過 200 個電競俱樂部，超過 100 多個國家的 2000 名選手一起競爭 24 個項目，高達 7500 萬美元（約 23.7 億元）的總獎金。沒想到除了選手之外，EWC 官方也繼續大撒幣照顧創作者，宣布祭出 200 萬美元（6400 萬新台幣）讓大家一起 Co-Stream。
任天堂只要高學歷天才？日遊戲開發者直言：聰明腦袋是入職後培養不出來的
日本遊戲巨頭任天堂（Nintendo）的新人招聘標準最近又在社群上掀起熱議，雖然任天堂並沒有限制過學歷，但從錄取名單就能發現，員工幾乎都是東京大學、京都大學、東京工業大學等日本頂尖學術殿堂的畢業生。對此，日本資深遊戲設計師內藤時浩也分享，比起遊戲開發的技能可以學，聰明頭腦卻不是入職後可以培養出來的。
台股恐回測3萬6？專家曝修正恐達6000點 網嗨翻：重壓0050時機到
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台股近期賣壓升溫，10日終場重挫1478.9點，收在43,225.54點，單日成交金額衝上1.32兆元。由於指數自高點回落逾3000點，...
稱「川普與習站一起是中共同路人」 鄭麗文嗆賴清德是金光黨
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文迎來這次訪美行的最高潮，在美東11號晚上參加華府僑宴，發表長達半小時的冗長致詞，還不忘把矛頭指向總統賴清德，大酸賴總統是不下架台獨黨綱的金光黨，綠營立委反嗆，早就沒有台獨黨綱，當時曾主張台獨的鄭麗文可是跑第一，如今卻變成中共代理人。
中職／滿壘逆轉後沒再搶分 平野惠一2理由未讓高宇杰短打！直言不後悔
中信兄弟11日遭味全龍3：4再見逆轉，談到7局上0出局一二壘有人的局面，當時沒有讓高宇杰短打，該局最後也沒有再追加更多分數，總教練平野惠一認為考量到當時球隊的氣勢、以及不想白白送出局數，因此沒有下觸擊戰術，也直言不後悔。
50歲減肥最有效不是快走！日本爆紅「單腳站立運動」1個月狂瘦3KG，還有4大驚人好處一練就愛上
以為瘦身一定要狂跑步、爆汗才有效？其實很多人忽略了「越簡單越關鍵」的動作。最近旅日瘦身達人Junka分享一個在50歲族群中特別有感的減肥方法，只靠一個站立動作，就能同時啟動代謝、提升肌力，甚至幫助大腦
又有韭菜翻車！旺矽、新日興、欣興遭違約交割7034萬元
旺矽（6223）今（12）日被券商永豐萬盛通報違約交割，金額1207萬元。
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
館長被罵舔共哭了！痛訴「年虧2億」只能轉戰抖音 網：個人造業個人擔
知名網紅「館長」陳之漢近日在直播中痛訴，近年因言論屢遭外界貼上「舔共」、「貶低台灣」等標籤，導致事業重創，這一年來已慘賠近2億元。他坦言目前只能靠抖音直播帶貨勉強維持生計，但仍無法填補巨大的資金缺口，讓他痛苦到半夜落淚。消息曝光後引發熱議，不少網友則冷回「個人造業個人擔」。
專訪／57歲花系列男神認再婚有「風險」 與女友同居7年仍不登記原因曝光
57歲林煒昔為花系列小生，他與同齡的總經理女友Cora（劉灼梅）交往進入第7年，雖然互稱老公、老婆，卻始終沒有踏進戶政事務所。Cora愛到深處，甜笑給林煒打超高分：「他沒什麼讓我不放心。」林煒則跟多數有過失敗婚姻的人一樣謹慎，認為再婚就代表「風險」。
世界盃資格賽台灣隊利多！韓國招牌球星李賢重挑戰NBA將缺陣
體育中心／綜合報導世界盃資格賽首輪第三階段將在7月初登場，台灣隊將在客場面對韓國以及中國，對於各國來說這個階段的賽事相當重要，今天傳出最新消息，韓國隊招牌球星李賢重因為要挑戰NBA將缺陣第三階段賽事。
追思尹衍樑》獨家曝光追思禮拜 尹崇堯憶父灣聲演奏西洋歌曲悼念
商界聞人、潤泰集團總裁尹衍樑5月底辭世，今（12）日在台北市文山區的靈糧山莊舉行追思禮拜，政商界大老都到場送尹衍樑最後一程，「小尹（尹衍樑獨子、南山人壽董座尹崇堯）回憶父親時，氣氛相當感人，也讓在場親友忍不住拭淚。」尹家親友對本報透露。 …