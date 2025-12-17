酒駕撞死23歲女清潔員 法院裁定台南鹽酥鴨老闆鄭傳吉羈押

台南市消防局16日獲報，指安平區慶平路發生自小客車追撞垃圾車事故，垃圾車隨車人員23歲陳姓女子當場死亡，自小客車駕駛48歲鄭傳吉意識清楚送醫，酒測值0.95毫克。（圖：台南市消防局提供）

48歲台南鹽酥鴨業者鄭傳吉16日在台南市安平區酒駕追撞垃圾車，造成23歲垃圾車隨車人員陳姓女清潔員死亡，警方依公共危險、過失致死等罪嫌送辦，台南地方檢察署晚間聲請羈押，台南地方法院裁定羈押。

台南市政府消防局上午8點9分獲報，安平慶平路發生自小客車追撞垃圾車事故，造成作業中的陳姓女隨車人員當場死亡，鄭傳吉受困車內，被消防人員救出時，意識清楚，送往國立成功大學醫學院附設醫院救治。

鄭傳吉事故後聲稱自己沒開車，有找代駕，但警方調查發現，當時鄭姓男子沿慶平路由東往西行駛，追撞在路旁收運垃圾的垃圾車，酒測值0.95毫克。南檢下午在台南市立殯儀館相驗陳姓女子遺體，初步認定陳姓女子遭車輛撞擊，下半身粉碎性骨折導致多重性外傷而死亡。警方依法送辦，南檢訊後向南院聲押。

廣告 廣告

南院裁定指出，鄭傳吉坦承犯行，以目前的證據來看，他涉犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死，他明知喝酒會對意識能力造成不良影響，政府與媒體也反覆宣導酒後駕車危害，仍在飲酒後處於不能安全駕駛狀態駕車上路，造成交通事故並導致被害人死亡，使被害人家庭破碎。

鄭傳吉在案發後，仍否認自己是肇事駕駛，顯示欠缺積極坦然面對司法的心態，加上他在法院自承經濟狀況不佳，之後可能面臨重刑及高額民事賠償，有畏罪逃亡以規避追訴與審判程序的可能性滿高的，有事實確認他有逃亡的疑慮，這也是羈押的原因。

南院衡量鄭傳吉對社會治安的危害程度，認為要是讓鄭傳吉具保、責付或限制住居等較小手段不足確保程序順利進行、若不羈押將顯難續行追訴與審判，所以裁定羈押。警方強調，酒駕不僅須負擔刑事責任，還將面臨高額罰鍰、吊銷駕照，並須承擔民事賠償責任，代價極為沉重，呼籲民眾切勿心存僥倖而酒駕。

◆酒後不開車，飲酒過量有礙健康