酒駕撞死23歲女清潔員 餐廳遭改名「殺人凶手」

記者朱韋達、吳繢杉／台南報導

酒駕奪命引發眾怒！台南48歲鄭姓香酥鴨老闆，喝到爛醉執意開車，3個朋友阻擋不成放行讓他離開，上路後撞死23歲女清潔員，餐廳被網友灌爆、改名「殺人凶手」！網友更查出他在房屋網賣屋，懷疑是否要脫產；老闆更被爆出，先前加盟煙燻滷味，卻涉嫌偷技術另外開店挨告，他竟然還賞對方巴掌，不只賠錢還被判拘役55天。

監視器拍下，鄭男已喝得醉醺醺，但仍試圖開車。

酒駕男撞死女清潔員，事發前他跟朋友從酒吧出來，搖搖晃晃想開車被攔住，他還不放棄，要開門上車再度被阻止，跟友人在車子旁拉扯好一陣子，最後疑似凹不過他，另一個人過來幫他把後車廂關起來，喝得醉醺醺的鄭男開車離開。

酒吧業者：「五點多進來的時候，看起來都還滿醉，是有問他說，那需要幫你們叫車還是代駕嗎？當下是沒有理我，就一樣在講他們的。」

酒吧業者表示，有對喝醉的鄭男一行勸說找代駕，但無果。

跟朋友餐敘又開車到兩家酒吧續攤，喝到天亮爛醉如泥。身分被起底，48歲鄭姓男子在安平開香酥鴨餐廳。

香酥鴨業者（2023.12.27）：「開過鹽酥雞的經驗，再拿出來再試。」

鄭男開的店遭網友改名，也湧進滿滿1星負評。（圖／翻攝自Google）

兩年前接受採訪，如今卻因酒駕殺人，他開的餐廳名稱被改成「殺人凶手」狂洗1星負評。而他早在2018加盟煙燻滷味遭控盜用技術，合作僅僅三年提早解約，自立門戶開13間分店遭陳姓加盟主求償，法院判賠30萬，鄭男氣不過在法院門口賞他一巴掌，又被判拘役55天。

煙燻滷味店員：「事情過很久了不想再講。」

過去鄭男曾捲入加盟店糾紛。

網友甚至還起底，酒駕鄭姓男子在掛售安定區三樓透天厝、開價破千萬，質疑有脫產的可能。

附近鄰居：「之前是有售，可能這幾個月，我不知道他們現在還有沒有（在賣），之前好像出租吧。」

附近鄰居指出，不確定鄭男是否有掛售透天厝。

加上他去年曾公開表態、加入民眾黨特約商店，網友也跑到臉書撻伐；民眾黨聲明切割，若查明他是黨員，會開除黨籍。

民眾黨台南市黨部主委顏耀星：「三年前就已經簽的特約，一定是會解約的啊，在這種情形之下。」

身分背景全遭曝光，警方到他店面加強巡邏，防止有人潑漆砸店。喝酒撞死人引發社會公憤。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

