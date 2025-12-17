酒駕撞死23歲清潔員！香酥鴨老闆遭爆「拋售鄰近南科千萬房」 網炸鍋質疑背後動機

酒駕撞死人的香酥鴨店48歲鄭姓老闆，被網友肉搜在拋售房產。（翻攝591售屋網、業者臉書）

台南知名香酥鴨店48歲鄭姓老闆，昨（16日）上午酒駕撞死年僅23歲的陳姓女清潔員，甚至酒測值高達0.95、謊稱找代駕，引發社會譁然，不少網友紛紛肉搜，竟發現鄭男在網路刊登廣告賣房資訊，質疑有脫產嫌疑，再引發眾怒。

警方初步調查指出，鄭男前晚與朋友聚餐後，凌晨連跑2間酒吧續攤，直到隔天才離開，卻沒想到竟酒駕高速追撞前方正在執勤的女清潔隊員，陳女當場被夾在兩車之間，當場慘死。然而，鄭男不僅酒測值高達0.95、超標近3倍，甚至謊稱找代駕、自己沒開車，事後遭檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

由於近來酒駕撞死人事件頻繁，讓大票網友忿忿不平，肉搜才發現，知名售屋網一間位於台南安定區「鄰近南科優質傳統透天」的案子要出售，31年屋齡開價1180萬元，而售屋的屋主就是酒駕撞死人的鄭男。

另外更有網友實際加LINE後，發現真跳出香酥鴨店招牌，氣得網友砲轟「有法界人士能協助不要讓他脫產嗎」「可以請家屬請台南的『犯罪被害人保護協會』出具文件，可以直接查封加害人的名下財產，不用付擔保金…….希望家屬可以看到」「果然是垃圾草 已經開始要脫產了」，但也地方網友表示「安定區……31年，19坪賣1200，沒急著脫手」。據《ETtoday》報導，目前該售屋廣告仍在，但鄭男是何時刊登的，目前無從得知。

網友肉搜後發現，香酥鴨店的48歲鄭老闆在網路刊登廣告賣台南透天厝。（翻攝591售屋網）

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

