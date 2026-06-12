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酒駕撞碎女清潔隊員 香酥鴨老闆判刑7年9月 15

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台南知名香酥鴨鄭姓負責人去年12月16日上午8時駕車在安平區慶平路高速撞擊站立垃圾車後方的陳姓女清潔員，將陳女下半身撞得粉碎而當場死亡，經台南地檢署依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌起訴，台南地院國民法官法庭今（12）日判處鄭男徒刑7年9月。可上訴。

法院認定的犯罪事實是，鄭男於114年12月16日5時至8時許飲用啤酒後，於8時6分許，駕駛自小客車上路，行經台南市安平區慶平路前，因酒後駕駛車輛，致注意力、判斷力、反應能力、駕駛操控能力均降低，又未注意車前狀況，且未採取必要之安全措施，逕行撞擊站立於垃圾車後方之值勤陳姓清潔人員，致陳女因下半身粉碎性骨折、多重性外傷當場死亡。警接獲報案到場，對鄭男施以吐氣酒精濃度測試，於114年12月16日8時34分，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.95毫克。

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合議庭認為，依照被告的過往品行與智識程及其所述，以往飲酒後都會叫代駕返家，且案發當晚被告與友人輾轉多處飲酒，於前階段移動過程確實有使用代駕，可見被告對於酒後不得駕車具有充分認知。

但被告於本案駕車上路前，意識清楚，當時足以判斷有多種方式能避免酒後駕車，被告在具有選擇空間之情況下，仍決定自行駕駛車輛上路，公然挑戰社會公益及法紀。

合議庭認為，案發時正逢上班、上學時段，人車往來通行頻繁，被告酒測值近法定標準4倍（吐氣所含酒精濃度高達每公升0.95毫克），仍駕駛賓士自用小客車，在視線正常、無障礙物的情形下，高速行駛、無端偏離原車道，毫無煞車或閃避即猛烈撞上暫停在慢車道上，有開啟警示燈、後方並擺放三角錐的大型垃圾車，被害人正站在垃圾車後方執行垃圾清運，導致其下半身粉碎性骨折、支離破碎，雙小腿截斷，多重外傷甚至臟器外露、血肉噴飛，當場死亡。

被告所駕駛的賓士車頭揉爛隆起，與垃圾車的鋼骨緊密卡死、無從分離，為了給被害者最後的尊嚴，耗費5組禮儀修復師接力近24個小時不斷地處理，才勉強拼湊遺體，完成後事。

事故發生之後，導致市區道路單向封鎖長達數小時，出動大量警、消及救護人員，影響當日原訂的垃圾清運計畫。案發後更有清潔人員因擔心執勤時面臨如同本案的意外事故風險，選擇直接離職，對於社會所生的危害非輕。

合議庭審酌，被害人自幼成長於勞動階級的不富裕家庭，因雙親忙於工作，主要由奶奶照顧。被害人生性開朗、體貼，跟隨男友從事清運工作，清晨6點即開始工作至中午，趁隙探視奶奶，下午另前往飲料店工作至晚上9點。

被害人兼職2份工作，是為了分擔雙親的經濟負荷，以及和男友共築未來，卻因被告一念之間的自私選擇，剝奪被害人未來美好人生的無數可能。深愛著被害人的親人再也無法共享天倫之樂，對被害人的奶奶，家人僅能以被害人「出國工作」的理由瞞騙。

被害人母親更於審理中表達最大的願望是看見她洋溢著幸福的笑容披上白紗，然而等來的卻是自己的女兒被蓋上白布，血肉模糊的躺在垃圾車旁。此外，被害人男友身為垃圾車司機，於事故發生時親眼目睹女友遭撞擊之過程。從相關影像及資料中，可以感受到其當下之慌亂、無助與痛苦，即使事隔至今，仍深受創傷影響，並持續背負將女友介紹至清潔工作環境之自責與愧疚。

被告已婚，與妻兒同住，兒子已經開始工作，女兒在台北讀大學，女兒學費來源為就學貸款，被告自述107年自穩定的科技公司離職後，歷經投資失利、被熟識的朋友騙取錢財，與妻子共同經營香酥鴨店，每月約有4、5萬元盈餘，仍將妻子名下的房產抵押二胎借貸，導致生活陷入以債養債的經濟困境，以致案發前已有超過200萬元的債務尚未清償，被告被債務追著跑、承受極大財務槓桿壓力，這種長期的財務焦慮可能會讓人喪失判斷力，顯現出他遇到壓力與衝突時，往往思慮不周、缺乏理性的自制力。

合議庭認為，被告於本案發生後雖遭受羈押迄今，惟可自由通信，但直至審理程序中方首次向被害人家屬表達歉意，且至今未就所致損害賠償分毫，僅表示願將獄中工作所得作為賠償金，若服刑完畢會再努力工作分期賠付被害人家屬。然而，考量被告今年已經48歲，在面臨長期徒刑出獄後，縱然以體能極限奮力工作，賠償計畫幾乎是「不可能實現的清單」。被告雖然在法庭上表現出悔意，但他彌補遺憾的能力在現實面前顯得極其匱乏。因此判處徒刑7年9月。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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