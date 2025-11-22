酒駕撞飛散步夫妻釀1死還叫妻頂罪 彰化男遭行車紀錄器搓破判9年6月

記者陳佳鈴／彰化報導

男子酒駕撞死人肇逃還找妻頂罪，態度惡劣，台中高分院駁回上訴，維持一審原判。（圖／資料照）

彰化去年發生一起酒駕奪命事故！一名黃姓男子酒後駕車，撞上在路邊散步的老夫妻，造成老先生重傷不治、老太太多處受傷，事後非但未停車救人，反而短暫停留僅6秒即加速逃離現場。彰化地方法院以酒駕致死及肇事逃逸致死等罪，合併判處有期徒刑9年6月。黃男不服上訴，主張酒測與行車紀錄器取得程序有瑕疵，但台中高分院審理後認為一審判決無誤，駁回上訴。

判決指出，黃男2024年3月16日自中午至傍晚，在友人家中連續飲酒。明知體內酒精濃度超標，仍於晚間7時37分駕車上路，未料開車僅1分鐘，撞上正在邊走邊聊天的黃老先生與妻子。

撞擊相當猛烈，黃老先生當場被撞飛摔入排水溝，頭部重創併發呼吸衰竭，手肘亦出現開放性傷口，送醫搶救無效，於同年4月6日身亡；蘇姓妻子則多處擦挫傷，驚魂未定。

令人難以接受的是，黃男肇事後未停車查看，亦未報案，只在現場短暫停留6秒隨即逃逸。警方循線追查，於當晚10時將他攔下，酒測值仍高達每公升0.7毫克，被依公共危險罪與肇事逃逸罪法辦。

案件由國民法官參與審理，一審認為黃男酒後在偏僻道路上行駛，本應提高注意義務，卻任意駕駛釀成死亡事故。撞人後又企圖規避責任，甚至車上的行車紀錄器拍下他撞擊瞬間驚呼、停車、換檔、拉手煞車後才逃逸，甚至事後打電話給妻子，暗示若沒有證據「這件事應該就沒有了」，要求妻子替他頂罪，犯後態度惡劣。加上未積極賠償與家屬和解，悔意不足，因此依酒駕致死判7年2月、肇事逃逸致死判4年8月，合併執行9年6月。

黃男上訴稱酒測程序、行車紀錄器提供等均有法律瑕疵，證據能力不足。惟台中高分院認為，一審事實認定正確、法律適用無誤，量刑亦屬合理，黃男上訴理由不足，全案維持原判。

