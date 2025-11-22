酒駕撞飛散步夫妻釀1死還叫妻頂罪 彰化男遭行車紀錄器搓破判9年6月
記者陳佳鈴／彰化報導
彰化去年發生一起酒駕奪命事故！一名黃姓男子酒後駕車，撞上在路邊散步的老夫妻，造成老先生重傷不治、老太太多處受傷，事後非但未停車救人，反而短暫停留僅6秒即加速逃離現場。彰化地方法院以酒駕致死及肇事逃逸致死等罪，合併判處有期徒刑9年6月。黃男不服上訴，主張酒測與行車紀錄器取得程序有瑕疵，但台中高分院審理後認為一審判決無誤，駁回上訴。
判決指出，黃男2024年3月16日自中午至傍晚，在友人家中連續飲酒。明知體內酒精濃度超標，仍於晚間7時37分駕車上路，未料開車僅1分鐘，撞上正在邊走邊聊天的黃老先生與妻子。
撞擊相當猛烈，黃老先生當場被撞飛摔入排水溝，頭部重創併發呼吸衰竭，手肘亦出現開放性傷口，送醫搶救無效，於同年4月6日身亡；蘇姓妻子則多處擦挫傷，驚魂未定。
令人難以接受的是，黃男肇事後未停車查看，亦未報案，只在現場短暫停留6秒隨即逃逸。警方循線追查，於當晚10時將他攔下，酒測值仍高達每公升0.7毫克，被依公共危險罪與肇事逃逸罪法辦。
案件由國民法官參與審理，一審認為黃男酒後在偏僻道路上行駛，本應提高注意義務，卻任意駕駛釀成死亡事故。撞人後又企圖規避責任，甚至車上的行車紀錄器拍下他撞擊瞬間驚呼、停車、換檔、拉手煞車後才逃逸，甚至事後打電話給妻子，暗示若沒有證據「這件事應該就沒有了」，要求妻子替他頂罪，犯後態度惡劣。加上未積極賠償與家屬和解，悔意不足，因此依酒駕致死判7年2月、肇事逃逸致死判4年8月，合併執行9年6月。
黃男上訴稱酒測程序、行車紀錄器提供等均有法律瑕疵，證據能力不足。惟台中高分院認為，一審事實認定正確、法律適用無誤，量刑亦屬合理，黃男上訴理由不足，全案維持原判。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
更多三立新聞網報導
中國白酒茅台銷量萎靡！「茅台鎮」8百家酒廠僅剩百家存活
酒醉鬧事！台中醉男突襲警 丟擲杯子劃傷員警手臂遭逮捕
夜店餵酒變狼吻！噁男「手深褲內」狡辯不認 監視器揭惡行猥褻判刑
鄭黃藍白高峰會剛落幕！盧秀燕首發聲：會為藍白合帶新契機
其他人也在看
婦人遭毒駕輾斃 彰化警啟用毒品唾液快篩全面取締
近年一再發生毒駕肇事釀成重大傷亡事件，本月18日彰化員林又發生毒駕撞死人，警政署通令全國警察機關即日起展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，彰化縣警察局為達到酒測+毒測執法零誤差，日前邀集刑事及交通幹部及承辦人員訓練，以實作情境演練及快篩試劑操作方式培訓種子教官，並全面推廣到第一線員警，確保執法正確與合自由時報 ・ 12 小時前
台中交通號誌6612處全國最多 故障2小時內「即刻救援」
台中市交通號誌設備密度高，行車號誌燈共計6612處，數量為全台最多，為強化交通行車秩序及維護交通安全，台中市交通局建置巡查機制，提供24小時搶修服務，更訂接獲1999市民專線通報後，必須2小時內到場檢修、排除異常，確保交通秩序不中斷。交通局長葉昭甫指出，台中市目前設置的行車號誌燈共計6612處，包括自由時報 ・ 10 小時前
肇逃？男試圖移機車抓包酒駕 車上疑有不明血跡
肇逃？男試圖移機車抓包酒駕 車上疑有不明血跡EBC東森新聞 ・ 11 小時前
彰化夫妻用四色牌摺古厝 (圖)
彰化縣田尾鄉夫妻檔巫裕豐（右）與邱碧梅（左）歷時2年，以四色牌仿建出台灣少數保存完整大宅之一益源古厝模型。中央社 ・ 11 小時前
7旬匠人維修技藝精湛 老電扇轉動吹送懷舊涼意
銀髮巧手秀2中央社 ・ 11 小時前
老電扇吹出一甲子涼風 承載3代人回憶
銀髮巧手秀3中央社 ・ 11 小時前
機車行銀髮夫妻巧手 四色牌、拉環創人生新舞台
銀髮巧手秀1中央社 ・ 11 小時前
澎湖媽祖園區周邊荒涼 葉竹林現勘4大質疑轟：3年只剩「基礎設施」？
前馬公市長葉竹林，針對澎湖縣議會縣政總質詢，府會聯袂前往媽祖文化園區現勘。巍峨媽祖立於海風之中，但周邊卻是一片鐵鏽斑斑、鋼筋外露的荒涼景象，與澎湖縣政府宣稱的「建設成果」形成強烈對比。葉竹林前往會勘拍照並直言：「3年下來只做公廁與停車場，園區未見亮點，澎湖縣政府的規劃到底在哪？」自由時報 ・ 9 小時前
反對倉促立法 協會示警「外送產值恐蒸發460億」
立法院近期將排案審查外送專法，勞動部昨天也公布行政部門的修法版本，不過台灣數位平台經濟協會（ＤＥＡＴ）發布聲明表示，若立...聯合新聞網 ・ 14 小時前
高雄里長父子組犯罪集團 上百噸垃圾偷倒山谷遭收押禁見
檢警於19日前往現場會勘時，赫然發現三處山谷全被各式家庭垃圾填滿，從塑膠袋、回收物、藥袋到帳單一應俱全。辦案人員從垃圾中的信件、處方袋一路追查，意外發現垃圾竟然源自台南市。追查後發現，這批垃圾離開台南後，會先被運到燕巢區一處鐵皮屋集中「洗產地」也就是拆解、...CTWANT ・ 10 小時前
假慶生真預謀！台中潛水店老闆騙房卡伸狼爪 指侵裸睡女學員
台中陳姓潛水店老闆兼教練，藉著教學名義與女學員熟識後，以「替妳慶生」為由邀約到潛店聚會，卻在過程中暗中翻找對方皮包取得住宿資訊，隔日清晨他佯裝忘記房卡，向旅館櫃台騙得房卡後潛入女方房內，趁對方裸睡指侵得逞，台中高分院宣判駁回上訴，維持原判7年10月徒刑。自由時報 ・ 9 小時前
國外刷卡選錯「幣別」多付冤枉錢 486先生示警恐扒兩層皮虧很大
出國刷卡別踩雷！許多民眾熱愛出國旅行，刷卡消費是家常便飯。不過電商網紅486先生特別提醒在國外店家結帳時，刷卡機通常會選擇要用當地貨幣還是台幣結帳，他強烈建議務必選擇「當地幣別」，才能避免被多收一筆名為「DCC」（動態貨幣轉換）的手續費，否則可能連原本期待的海外刷卡回饋都可能因此泡湯。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
十萬火急！8旬翁寒夜失聯8小時 警地毯式協尋最後在田中找到
近日氣溫驟降，新竹縣竹北市1名8旬老翁獨自離家後失聯，家屬聯繫未果心急如焚，擔心老翁長時間未進食、未服藥恐有生命危險，透過手機定位找人，但怎麼都找不到；六家派出所搜尋小組研判老翁可能在體力不支的情況下跌落田區，摸黑展開地毯式協尋，最後果然在田中發現全身濕冷且意識模糊的老翁，所幸沒有大礙。自由時報 ・ 11 小時前
彰化老夫妻熱愛四色牌創作 (圖)
彰化縣田尾鄉海豐村夫妻檔巫裕豐（左）與邱碧梅（右）熱愛以四色牌創作，兩人會分工合作並交流意見。中央社 ・ 11 小時前
日本新政府宣布21.3萬億日元刺激經濟計劃
日本新政府宣布一項21.3萬億日元（約合1170億歐元）的經濟振興計劃。首相高市早苗周五辯護說，盡管該國面臨巨額負債，新舉債仍是「負責任的」。她同時強調，希望減少債務。德國之聲 ・ 21 小時前
唾液快篩執法上路！永康警首樁「驗口水、抓毒駕」， 逮人、扣車、開罰
本月20日起，全國警察機關同步「毒品唾液快篩」全面執法，台南永康分局第1天就有斬獲，大灣派出所昨夜攔查交通違規的車輛，發現駕駛涉嫌持有毒品，經採集其唾液檢測結果，呈現一、二級毒品陽性反應，證實為施用毒品後駕車（毒駕）；全案以《毒品危害防制條例》、《刑法》公共危險罪（毒駕）移送法辦，並依違反道路交通管自由時報 ・ 1 天前
台中人撿好康 自備餐盒外帶立刻便宜再抽獎
[NOWnews今日新聞]響應淨零綠生活、落實源頭減量，台中市政府環保局攜手餐飲業者推出「餐餐購自備享食又減廢」活動，即日起至12月11日止登場！民眾只要自備環保餐盒至合作店家外帶，即可享有折扣優惠並...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
醉駕撞飛夫妻檔猶豫6秒逃了！冷血男車內「崩潰獨白」全錄下 還想叫妻頂罪下場出爐
彰化黃姓男子去年3月酒後駕車，於彰化縣和美鎮超速撞飛一對正在散步的夫妻檔，造成丈夫摔進水溝傷重不治。不料他肇事後未下車察看，僅停留6秒便加速逃逸，被捕後還一度謊稱開車的是黃妻，甚至辯稱不知撞到人。法官調閱行車記錄器，發現黃男逃逸過程中不斷崩潰咒罵三字經，還致電妻子稱「閃了一個刑事責任」，認定他惡性重大，依酒駕致死與肇事逃逸致死合併判處9年6月徒刑，黃男日前上訴台中高分院，二審仍被駁回維持原判，可再上訴。鏡報 ・ 1 天前
台中男酒醉砸警「左臂見血縫兩針」 遭壓制上銬
33歲梁姓男子與姊夫在台中飲酒引發爭執，互毆後更攻擊警察！梁男持酒杯砸傷一名蘇姓員警左手臂，需縫合兩針，另一名員警遭辣椒水波及眼睛。警方出動盾牌、警棍將梁男壓制在地上銬。酒後失態充分展現嚴重後果，危害執法人員安全！TVBS新聞網 ・ 4 小時前
台中警處理酒後爭吵案 男持玻璃杯攻擊警員送辦
（中央社記者蘇木春台中22日電）台中警方今天凌晨獲報某民宅前有民眾酒後爭吵，員警到場處理時，其中一方梁姓男子，突手持玻璃杯砸向警方，造成1名警員手臂流血受傷，他被壓制逮捕後，全案依妨害公務等罪嫌送辦。中央社 ・ 11 小時前