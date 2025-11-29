酒駕撞2車當街「烏龜翻」 醉女自行脫困衝路旁狂吐
〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區今(29)日清晨上演驚險翻車意外！一輛白色轎車因女駕駛酒駕，先自撞路旁汽機車後翻覆，整輛車四輪朝天宛如「烏龜翻」般橫躺在馬路上，碎裂車殼與車內物品散落一地，彷彿電影場景，讓路過民眾全看傻。
事故發生在今天凌晨4時40分，地點在西屯路與安和路口附近，26歲苟姓女子當時獨自駕車沿西屯路直行，不明原因突然失控，先撞上一輛路邊停放的汽車，再擦撞一輛機車後整台翻覆，撞擊聲在寧靜街道上格外響亮，附近居民驚醒查看。
只見翻覆的轎車四輪高高朝天，車頂明顯受損，苟女並未受重傷，仍能自行從車內爬出，但一下車便衝到路旁狂嘔吐，警方到場後立即進行酒測，女子酒測值竟高達0.55毫克，已明顯超過法定標準值，但因其手腳有擦挫傷，已送醫治療。
全案除依違反《道路交通管理處罰條例》舉發外，因酒駕達刑責標準，後續將依公共危險罪嫌移送法辦，至於詳細肇事原因由鑑定單位調查。
