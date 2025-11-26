酒駕欠9萬拖11年不繳 桃園分署靠1招成功追回

企業主主動聯繫桃園分署，表示願意先代為繳納全額9萬元之罰款。圖：桃園分署提供

為杜絕酒駕事件發生，貫徹政府強力執行酒駕案件之決心，法務部行政執行署桃園分署針對滯欠酒駕罰鍰案件，持續積極追查、強力執行。一名47歲劉姓男子103年因酒後駕車遭罰9萬元未繳，移送機關桃園市交通事件裁決處自106年起，前後共4次移送桃園分署執行，經桃園分署鍥而不捨持續追查劉男財產所得資料，終於今(114)年11月19日，全額追繳成功。

劉男103年1月間駕駛汽車行經桃園市大園區三民路二段一帶，遭攔檢測得酒精濃度超過規定標準，遭罰9萬元。執行多年，桃園分署持續查找劉男之財產所得，前於112年間曾發現劉男在一公司任職，隨即扣押薪水，未料公司回復，劉男因上班時間喝酒鬧事，已自動離職等情，執行未果。後一度查無劉男之任何工作資訊，直到今年11月才得知其在一企業社工作。桃園分署立即發出扣押薪資命令，當企業社收到執行命令後，企業主主動聯繫桃園分署，表示願意先代為繳納全額9萬元之罰款，希望劉男從此可以好好認真工作及生活，此件至此終於有個圓滿的結局。

桃園分署表示，該署持續強力執行各項違反「五打七安」政策的案件，全力守護人民在治安、食安、道安、工安、校安、居安及資安各方面安全。同時再次呼籲民眾切勿酒駕，以維護用路人之人身及財產安全，收到罰單後，務必於期限內自行繳納欠款，勿存僥倖心態，以免移送執行後，遭扣押存款與薪水，甚至拍賣動產、不動產，得不償失。

