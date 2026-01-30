酒駕沉寂4年難復出！女偶像直播崩潰認「很想死」 親吐憂鬱症纏身5、6年

Lizzy因為酒駕醜聞形象大傷，開直播時吐露憂鬱症纏身多年。翻攝IG@luvlyzzy

韓國女團After School前成員Lizzy爆發酒駕醜聞後，形象一落千丈，幾乎淡出螢光幕，直到去年才開始慢慢舉辦見面會復出。她28日突然在IG開直播，坦言已得了憂鬱症5、6 年，更一度提到「不想活下去」！精神狀態令粉絲十足憂心。

Lizzy鬆口女偶像不好當！勸大家：不要做

Lizzy當天在IG開了2個多小時的直播，坦率提及目前的身心狀態，以及出道以來的甘苦與辛酸。她坦言自己罹患憂鬱症已有5、6 年了，不只自己，也為身邊的人帶來許多痛苦，一度「很想死」！她說：「藝人是所有事情都會被攤在陽光下的職業。」補充說道，「如果你們也想要走到檯面上活動，我真的會想阻止你們，不要做、不要做。我也是因為愛被關注才踏入這行，但真的不要做。」

憂鬱症纏身太負面！TikTok帳號被停權

Lizzy也吐露女偶像的無奈，哭著說道：「女偶像…真的很有難度。我並不後悔選擇這份工作，但對自己過去的行為，有很多後悔。」更提到因為自己憂鬱症太嚴重，曾在其他平台談到生死話題，TikTok帳號因此被停權，才改到IG直播。

Lizzy直播時一度哽咽，開始情緒潰堤爆哭。翻攝NAVER

她直播到一半更悲從中來，哽咽地說：「大家都說這世界這麼好，為什麼要死，但對我來說，活著真的太痛苦了。我已經這麼辛苦了，世界再好又有什麼意義？」接著說：「我想說的就是這個，累的時候，不一定要假裝不累。只是因為我憂鬱的事情太多了，只能對大家說不要太痛苦、撐一下，謝謝你今天也努力撐過來。」

而Lizzy的真情告白也引來大票粉絲湧入聊天室鼓舞，向她喊話：「你不是一個人」、「現在先休息也沒關係」讓Lizzy暖在心頭，感激地說：「大家一直在替我加油呢？真的很感謝。」

Lizzy曾是After School、Orange Caramel人氣成員！酒駕形象墜底

Lizzy（中）曾與After School成員聚會吃飯。翻攝IG@luvlyzzy

Lizzy曾是長腿辣妹團After School的成員，還曾與Nana、Reina另組子團Orange Caramel（橙子焦糖）活動，以活潑可愛的形象深受粉絲喜愛。只是Lizzy在2021年5月因為酒駕撞上計程車，遭判處1500萬韓元（約新台幣33萬元）罰金。歷經約4年的自省後，她去年5月在日本東京舉辦首場個人粉絲見面會，盼重啟演藝人生。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



